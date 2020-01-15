Кокорин о знакомстве с Рами: «Памела шикарно выглядела. Ей было 50, он как мальчик с ней»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин в беседе с блогером Евгением Савиным поделился мыслями о защитнике Адиле Рами и его бывшей спутнице, известной актрисе Памеле Андерсон.

– Адиль Рами – чемпион мира, бро, в «Сочи». Насколько я знаю, в нет чемпионов мира. Ты уже троллил Дзюбу по этому поводу? Что он там не пойми с кем играет, а ты тут с нормальными пацанами, чемпионы подъезжают…

– Не, на самом деле, когда я узнал эту новость, то не знал фамилию. Сказали, что два футболиста хороших. В «Марселе» в свое время были. И мы хотим их забрать, говорят. В центр один и один защитник. Я говорю: если люди играли в «Марселе», в любом случае они, наверное, помогут.

Меня с ним, кстати, знакомили. Я не знаю, помнит или нет. Меня знакомили с ним во Франции, как раз он с женой своей был.

– С Памелой Андерсон.

– Да (Кокорин кивает с довольной улыбкой – примечание Sports.ru). Встречались. Памела шикарно выглядела. Суперподтянутая была. На удивление – все зашли [в интернет], посмотрели, сколько ей лет – ей было 50. И то есть он такой, знаешь, как мальчик с ней, – ответил нападающий.

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