Кокорин о «Зените»: «Для Семака ситуация неприятна. Я главный тренер, но меня не ставят в курс»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин ответил на вопросы блогера Евгения Савина о взаимоотношениях с главным тренером Сергеем Семаком на фоне решения петербургского клуба отправить его в аренду.

– У тебя был разговор с Богданычем один на один?

– Да, много раз.

– Что он сказал?

– Сказал все то же самое, что и прессе. Он говорит: «А что мы можем сделать? Я говорю, что ты мне нужен. Ты говоришь, что хочешь остаться в «Зените». Все».

– Это правда, что у Богданыча сейчас небольшие проблемы с клубом из-за того, что он тебя поддержал, и в том числе из-за этой поддержки он не переподписывает контракт?

– Я думаю, знаешь как: ситуация в любом случае неприятна для него. Он не говорил, но по нему видно. Я главный тренер, но со мной, меня не ставят в курс, да.

– В этот день тебе он дал капитанскую повязку, ты выводил команду на игру [с «Аль-Увайнахом» на сборе], забил три голешника. Каково выводить команду на игру, когда понимаешь, что по большому счету это последняя игра?

– Тогда я не понимал этого. У нас – знаешь, такой мини-эксклюзив – я не хотел уже играть этот матч, когда все это началось. Настроения особо не было. Испорчено. Представляешь: занимаюсь, все хорошо, и такие новости.

– По большому счету, Сань, давай честно: тебя и Богданыча тупо нагнули.

– Не, по факту, конечно, это всем неприятно было. Ну то есть Богданыч тоже мог, например, знаешь… Если б я был тренером… Тоже мог высказать свои условия: и все, например, я ухожу. Это как я вижу. Не говорю, что ему нужно было так сделать.

Просто голова была настолько забита. Настроения не было просто выходить.

– Но ты выходишь с капитанской повязкой.

– Да, Богданыч меня выслушал: «Сань, в любом случае нам нужно выполнять свою работу. У меня вот есть такое решение. Хочу, чтобы ты вышел, поиграл и забивал голы». После его слов, действительно, че мне сидеть? Мне нужно тренироваться. Где бы я ни был, набирать форму.

Я вышел, меня это все подстегнуло. Ребята поддержали, отдали мне капитанскую. Спустя столько времени, я выхожу – на сборах, где угодно – в самой сильной команде капитаном. Это все равно приятно, – ответил нападающий.

Кокорин об уходе из «Зенита»: «Сказали, что не все сейчас решает тренер. Прямым текстом. Я понял»

Кокорин опроверг слова о нежелании вернуться в «Зенит». Они были в пресс-релизе «КраСавы», но их нет на видео

Савин о ситуации вокруг слов Кокорина про «Зенит»: «Редакторы не согласовали пресс-релиз. Сейчас у нас большие проблемы»