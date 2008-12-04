«Спартак» оштрафован за кричалки о Дзюбе. Суммарный штраф после матча с «Зенитом» – 350 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о мерах в отношении участников матча 18-го тура РПЛ – «Спартак» (1:0).

«Делегатом было записано, что болельщики «Спартака» вывесили четыре несогласованных баннера. Также болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. Помимо этого футболисты «Спартака» получили шесть желтых карточек.

Болельщики «Зенита» кидали на поле бумажные ленты и оскорбляли футболистов .

«Спартак» за скандирования оштрафован на 100 тысяч рублей. За два несогласованных баннера штраф 50 тысяч рублей, а за два несогласованных баннера оскорбительного характера штраф 100 тысяч рублей. А также за неподобающее поведение команды (6 желтых карточек) «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Зенит» оштрафован за посторонние предметы на поле на 50 тысяч рублей. И за мат на 100 тысяч рублей», — объявил Григорьянц.

Дзюба снова назвал сектой часть болельщиков «Спартака». Вот история их сложных отношений