Гендиректор «Зенита»: «Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство»

Гендиректор Александр Медведев высказался о словах форварда Артема Дзюбы в адрес болельщиков после матча 18-го тура Премьер-лиги (1:0).

Дзюба сказал после игры: «Одни хрюкают и лают, другие забивают. Говорю сектантам, которые фашисты. Остальные – нормальные болельщики».

«Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство. Артем – капитан сборной, один из лучших футболистов нашей страны.

Победа в напряженном матче дает ему право ответить этой группе болельщиков в такой форме. Но лучший ответ Дзюбы – его игра.

Хотя гол записали на Кутепова, думаю, по-футбольному, это гол Артема», – сказал Медведев.

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