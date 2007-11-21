РФС накажет обидчиков Дзюбы, Роналду женился на Джорджине, хаос в биатлонной сборной и другие новости утра

1. РФС намерен наказать фанатов, скандировавших оскорбления Дзюбе. Виновным хотят запретить посещать матчи сборной на Евро.

Артема поддержали Роман Павлюченко и Тина Канделаки, а Геннадий Орлов предложил «Спартаку» повесить портрет своего воспитанника в академии.

2. Изменения в составе сборной по биатлону: Старых не заявили на Кубок мира, а Глазырина – вне состава на Кубок IBU.

Анатолий Хованцев отметил, что в отсутствии Старых нет ничего критичного. А РУСАДА сообщило, что Глазырина пропустила один допинг-тест, а не два. Разбираемся, что пошло не так.

3. Криштиану Роналду женился на своей девушке Джорджине Родригес. Тайная церемония прошла в Марокко.

4. «Тоттенхэм» не выделит средства Моуринью на усиление в январе. А ему и не нужно – португалец доволен составом «шпор». Жозе определился с тренерским штабом, а зарабатывать будет в два раза больше, чем Почеттино.

Вадим Лукомский считает, что увольнение Маурисио абсолютно необоснованно, аргентинца готова пригласить «Бавария».

5. Громкая отставка в НХЛ – Майк Бэбкок уволен из «Торонто». Команда провалила старт сезона и проиграла шесть последних матчей.

В регулярном чемпионате дубль Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном» (4:1), у Бучневича 1+1, Кузнецов забил 10-й гол в сезоне. «Оттава» обыграла «Монреаль» (2:1 ОТ).

6. Билеты на матч «Зенит» – «Спартак» можно купить по цене от 650 до 40200 рублей.

7. «Сочи» отправил в отставку Александра Точилина. Владимир Федотов отказался от переговоров, но может вернуться к ним зимой.

8. Россия будет во второй корзине при жеребьевке финальной стадии Евро-2020. Впрочем, наши соперники уже практически определены.

9. В КХЛ ЦСКА прервал серию из четырех поражений, а «Сибирь» проиграла пятый матч подряд. Остальные результаты – здесь.

10. На Кубке Дэвиса Испания обыграла Хорватию, все результаты – здесь.

11. НБА. «Денвер» победил «Хьюстон», «Клипперс» взяли верх над «Селтикс». Другие результаты – здесь.

12. В Евролиге ЦСКА уступил «Басконии».

Цитаты дня

«Знал, что «Спартак» – народный клуб. Это было одной из причин приехать сюда». Доменико Тедеско продолжает проникаться духом.

«Позор. Футбол все больше становится бизнесом». Кевин де Брюйне возмущен, что соперники сборной Бельгии на Евро известны до жеребьевки.

«Хочу поехать на ОИ-2022, но все зависит от коллективного соглашения НХЛ». Александр Овечкин раньше был категоричнее.