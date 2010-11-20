Моуринью будет получать 15 млн фунтов в год в «Тоттенхэме». Вдвое больше Почеттино (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино деньги Футбол

«Тоттенхэм» назначил Жозе Моуринью на пост главного тренера после увольнения Маурисио Почеттино.

По информации Daily Mail, 56-летний португалец будет зарабатывать 15 миллионов фунтов в год, что почти вдвое больше зарплаты его 47-летнего предшественника.

Контракт Моуринью с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 12 туров «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 14-е место. После четырех матчей в Лиге чемпионов лондонцы идут в группе вторыми вслед за «Баварией».

«Тоттенхэм» уволил Почеттино и заплатит ему 12,5 млн фунтов неустойки. Новый тренер – Моуринью

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