Моуринью будет получать 15 млн фунтов в год в «Тоттенхэме». Вдвое больше Почеттино (Daily Mail)

«Тоттенхэм» назначил Жозе Моуринью на пост главного тренера после увольнения .

По информации Daily Mail, 56-летний португалец будет зарабатывать 15 миллионов фунтов в год, что почти вдвое больше зарплаты его 47-летнего предшественника.

Контракт Моуринью с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 12 туров занимает в таблице АПЛ 14-е место. После четырех матчей в Лиге чемпионов лондонцы идут в группе вторыми вслед за «Баварией».

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