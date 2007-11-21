Кубок Дэвиса. Групповой этап. Испания обыграла Хорватию, Великобритания – Нидерланды

В Мадриде проходит первый финал Кубка Дэвиса нового формата: по итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и еще две команды с лучшим процентным соотношением выигранных сетов (при равенстве – геймов).
Матчи среды, 20 ноября:
- Сербия – Япония – 3:0;
- Аргентина – Германия – 0:3;
- Великобритания – Нидерланды;
- Хорватия – Испания (20:00 мск)
- США – Италия;
- Бельгия – Австралия.
За сборную России, возглавляемую Шамилем Тарпищевым, заявлены Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Все составы здесь.
Начало вечерней сессии – 20:00 по Москве. Дедлайн для определения составов матчей – час до начала игры.
Davis Cup by Rakuten Finals
Мадрид, Испания
18 – 24 ноября 2019
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Франция
|3
|2
|1
|2-1
|Сербия
|3
|3
|0
|3-0
|Япония
|3
|1
|2
|1-2
Франция – Япония – 2:1
Жо-Вильфред Тсонга – Ясутака Учияма – 6:2, 6:1
Гаэль Монфис – Йошихито Нишиока – 5:7, 2:6
Пьер-Уг Эрбер /Николя Маю – Ясутака Учияма /Бен Маклаклан – 6:7, 6:4, 7:5
Сербия – Япония – 3:0
Филип Краинович – Ючи Сугита – 6:2, 6:4
Новак Джокович – Йошихито Нишиока – 6:1, 6:2
Янко Типсаревич /Виктор Троицки – Ясутака Учияма /Бен Маклаклан – 7:6, 7:6
Группа B
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Хорватия
|3
|0
|3
|0-3
|Испания
|3
|2
|1
|2-1
|Россия
|6
|4
|2
|4-2
Россия – Хорватия – 3:0
Андрей Рублев – Борна Гойо – 6:3, 6:3
Карен Хачанов – Борна Чорич – 6:7, 6:4, 6:4
Карен Хачанов /Андрей Рублев – Иван Додиг /Никола Мектич – 7:6, 6:4
Испания – Россия – 2:1
Роберто Баутиста-Агут – Андрей Рублев – 6:3, 3:6, 6:7
Рафаэль Надаль – Карен Хачанов – 6:3, 7:6
Марсель Гранольерс /Фелисиано Лопес – Карен Хачанов /Андрей Рублев – 6:4, 7:6
Хорватия – Испания – 0:2
Никола Мектич – Роберто Баутиста-Агут – 1:6, 3:6
Борна Гойо – Рафаэль Надаль – 4:6, 3:6
Иван Додиг /Мате Павич – Марсель Гранольерс /Рафаэль Надаль
Группа C
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Аргентина
|6
|3
|3
|3-3
|Германия
|3
|3
|0
|3-0
|Чили
|3
|0
|3
|0-3
Аргентина – Чили – 3:0
Гидо Пелья – Николас Харри – 6:4, 6:3
Диего Шварцман – Кристиан Гарин – 6:2, 6:2
Максимо Гонсалес /Леонардо Майер – Николас Харри /Ханс Подлипник-Кастильо – 6:3, 7:5
Аргентина – Германия – 0:3
Гидо Пелья – Филипп Кольшрайбер – 6:1, 3:6, 4:6
Диего Шварцман – Ян-Леннард Штруфф – 3:6, 6:7
Максимо Гонсалес /Леонардо Майер – Кевин Кравиц /Андреас Мис – 7:6, 6:7, 6:7
Группа D
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Бельгия
|3
|2
|1
|2-1
|Австралия
|3
|3
|0
|3-0
|Колумбия
|6
|1
|5
|1-5
Бельгия – Колумбия – 2:1
Стив Дарси – Сантьяго Хиралдо – 6:3, 6:2
Давид Гоффен – Даниэль Элахи Галан – 3:6, 6:3, 6:3
Сандер Жилль /Йоран Флиген – Хуан Себастьян Кабаль /Роберт Фара – 7:6, 4:6, 6:7
Австралия – Колумбия – 3:0
Ник Кириос – Алехандро Гонсалес – 6:4, 6:4
Алекс Де Минаур – Даниэль Элахи Галан – 6:4, 6:3
Джон Пирс /Джордан Томпсон – Хуан Себастьян Кабаль /Роберт Фара – 6:3, 3:6, 7:6
Бельгия – Австралия – 0:1
Стив Дарси – Ник Кириос – 2:6, 6:7
Давид Гоффен – Алекс Де Минаур – 0:6, второй сет
Сандер Жилль /Йоран Флиген – Джон Пирс /Джордан Томпсон
Группа E
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Великобритания
|3
|2
|1
|2-1
|Казахстан
|3
|2
|1
|2-1
|Нидерланды
|6
|2
|4
|2-4
Казахстан – Нидерланды – 2:1
Михаил Кукушкин – Ботик ван де Зандшульп – 6:2, 6:2
Александр Бублик – Робин Хаасе – 5:7, 6:3, 6:7
Михаил Кукушкин /Робин Хаасе – Робин Хаасе /Жан-Жюльен Ройер – 6:4, 7:6
Великобритания – Нидерланды – 2:1
Энди Маррей – Тэллон Грикспор – 6:7, 6:4, 7:6
Дэн Эванс – Робин Хаасе – 6:3, 6:7, 4:6
Джейми Маррей /Нил Скупски – Уэсли Коольхоф /Жан-Жюльен Ройер – 6:4, 7:6
Группа F
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|США
|3
|1
|2
|1-2
|Италия
|3
|1
|2
|1-2
|Канада
|6
|4
|2
|4-2
Италия – Канада – 1:2
Фабио Фоньини – Вашек Поспишил – 6:7, 5:7
Маттео Берреттини – Денис Шаповалов 6:7, 7:6, 6:7
Симоне Болелли /Лоренцо Сонего – Вашек Поспишил /Денис Шаповалов – 6:2, 3:6, 6:3
США – Канада – 1:2
Рейлли Опелка – Вашек Поспишил - 6:7, 6:7
Тэйлор Фриц – Денис Шаповалов – 6:7, 3:6
Сэм Куэрри /Джек Сок – Вашек Поспишил /Денис Шаповалов – отказ (6:0, 6:0)
США – Италия – 0:1
Рейлли Опелка – Фабио Фоньини – 4:6, 7:6, 3:6
Тэйлор Фриц – Маттео Берреттини – первый сет
Сэм Куэрри /Джек Сок – Симоне Болелли /Андреас Сеппи