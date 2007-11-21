Кубок Дэвиса. Групповой этап. Испания обыграла Хорватию, Великобритания – Нидерланды

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В Мадриде проходит первый финал Кубка Дэвиса нового формата: по итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и еще две команды с лучшим процентным соотношением выигранных сетов (при равенстве – геймов).

Матчи среды, 20 ноября:

  • Сербия – Япония – 3:0;
  • Аргентина – Германия – 0:3;
  • Великобритания – Нидерланды;
  • Хорватия – Испания (20:00 мск)
  • США – Италия;
  • Бельгия – Австралия.

За сборную России, возглавляемую Шамилем Тарпищевым, заявлены Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Все составы здесь.

Начало вечерней сессии – 20:00 по Москве. Дедлайн для определения составов матчей – час до начала игры. 

Davis Cup by Rakuten Finals

Мадрид, Испания

18 – 24 ноября 2019

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  Встречи W L Баланс
Франция 3  2 1 2-1
Сербия 3 3 0 3-0 
Япония 3 1 2 1-2

 

Франция – Япония – 2:1

Жо-Вильфред Тсонга – Ясутака Учияма – 6:2, 6:1

Гаэль Монфис – Йошихито Нишиока – 5:7, 2:6

Пьер-Уг Эрбер /Николя Маю – Ясутака Учияма /Бен Маклаклан – 6:7, 6:4, 7:5

 

Сербия – Япония – 3:0

Филип Краинович – Ючи Сугита – 6:2, 6:4

Новак Джокович – Йошихито Нишиока – 6:1, 6:2

Янко Типсаревич /Виктор Троицки – Ясутака Учияма /Бен Маклаклан – 7:6, 7:6


Группа B

 

Команды  Встречи W  L Баланс
Хорватия 0 0-3
Испания 3 2 1 2-1
Россия 6  4 2 4-2

 

Россия – Хорватия – 3:0

Андрей Рублев – Борна Гойо – 6:3, 6:3

Карен Хачанов – Борна Чорич – 6:7, 6:4, 6:4

Карен Хачанов /Андрей Рублев – Иван Додиг /Никола Мектич – 7:6, 6:4

 

Испания – Россия – 2:1

Роберто Баутиста-Агут – Андрей Рублев – 6:3, 3:6, 6:7

Рафаэль Надаль – Карен Хачанов – 6:3, 7:6

Марсель Гранольерс /Фелисиано Лопес – Карен Хачанов /Андрей Рублев – 6:4, 7:6

 

Хорватия – Испания – 0:2

Никола Мектич – Роберто Баутиста-Агут – 1:6, 3:6

Борна Гойо – Рафаэль Надаль – 4:6, 3:6

Иван Додиг /Мате Павич – Марсель Гранольерс /Рафаэль Надаль

 

 

Группа C

 

Команды  Встречи W L Баланс
Аргентина 6  3 3 3-3
Германия 3 3 0 3-0
Чили 3 3 0-3

 

Аргентина – Чили – 3:0

Гидо Пелья – Николас Харри – 6:4, 6:3

Диего Шварцман – Кристиан Гарин – 6:2, 6:2

Максимо Гонсалес /Леонардо Майер – Николас Харри /Ханс Подлипник-Кастильо – 6:3, 7:5

 

Аргентина – Германия – 0:3

Гидо Пелья – Филипп Кольшрайбер – 6:1, 3:6, 4:6

Диего Шварцман – Ян-Леннард Штруфф – 3:6, 6:7

Максимо Гонсалес /Леонардо Майер – Кевин Кравиц /Андреас Мис – 7:6, 6:7, 6:7


Группа D

 

Команды Встречи W L Баланс
Бельгия 3  2  1 2-1
Австралия 3 3-0 
Колумбия 6  1  5 1-5

 

Бельгия – Колумбия – 2:1

Стив Дарси – Сантьяго Хиралдо – 6:3, 6:2

Давид Гоффен – Даниэль Элахи Галан – 3:6, 6:3, 6:3

Сандер Жилль /Йоран Флиген – Хуан Себастьян Кабаль /Роберт Фара – 7:6, 4:6, 6:7

 

Австралия – Колумбия – 3:0

Ник Кириос – Алехандро Гонсалес – 6:4, 6:4

Алекс Де Минаур – Даниэль Элахи Галан – 6:4, 6:3

Джон Пирс /Джордан Томпсон – Хуан Себастьян Кабаль /Роберт Фара – 6:3, 3:6, 7:6

 

Бельгия – Австралия – 0:1

Стив Дарси – Ник Кириос – 2:6, 6:7

Давид Гоффен – Алекс Де Минаур – 0:6, второй сет

Сандер Жилль /Йоран Флиген – Джон Пирс /Джордан Томпсон

Группа E

 

Команды  Встречи  W  L Баланс
Великобритания 3 2 1 2-1 
Казахстан 3 2 1 2-1
Нидерланды 6 2 4 2-4 


Казахстан – Нидерланды – 2:1

Михаил Кукушкин – Ботик ван де Зандшульп – 6:2, 6:2

Александр Бублик – Робин Хаасе – 5:7, 6:3, 6:7

Михаил Кукушкин /Робин Хаасе – Робин Хаасе /Жан-Жюльен Ройер – 6:4, 7:6

 

Великобритания – Нидерланды – 2:1

Энди Маррей – Тэллон Грикспор – 6:7, 6:4, 7:6

Дэн Эванс – Робин Хаасе – 6:3, 6:7, 4:6

Джейми Маррей /Нил Скупски – Уэсли Коольхоф /Жан-Жюльен Ройер – 6:4, 7:6


Группа F

 

Команды  Встречи W L Баланс
США 3  1  2 1-2
Италия 3 1  2 1-2
Канада 6 4 2 4-2

 

Италия – Канада – 1:2

Фабио Фоньини – Вашек Поспишил – 6:7, 5:7

Маттео Берреттини – Денис Шаповалов 6:7, 7:6, 6:7

Симоне Болелли /Лоренцо Сонего – Вашек Поспишил /Денис Шаповалов – 6:2, 3:6, 6:3

 

США – Канада – 1:2

Рейлли Опелка – Вашек Поспишил  - 6:7, 6:7

Тэйлор Фриц – Денис Шаповалов – 6:7, 3:6

Сэм Куэрри /Джек Сок – Вашек Поспишил /Денис Шаповалов – отказ (6:0, 6:0)

 

США – Италия – 0:1

Рейлли Опелка – Фабио Фоньини – 4:6, 7:6, 3:6

Тэйлор Фриц – Маттео Берреттини – первый сет

Сэм Куэрри /Джек Сок – Симоне Болелли /Андреас Сеппи

 

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