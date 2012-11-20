Россия и Франция во второй корзине при жеребьевке Евро-2020, Португалия – в третьей

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу сборная Голландии по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу сборная Чехии по футболу Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу сборная Турции по футболу сборная Австрии по футболу УЕФА Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу сборная Финляндии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Уэльса по футболу Сборная Швеции по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2020 Футбол

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020.

Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия (хозяин), Россия (хозяин).

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины

Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья