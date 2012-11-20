Россия и Франция во второй корзине при жеребьевке Евро-2020, Португалия – в третьей

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020.

Корзина 1: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия (хозяин), Россия (хозяин).

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания (хозяин), Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины

Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия