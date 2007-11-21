Моуринью не получит деньги на усиление «Тоттенхэма» в январе

Главный тренер Жозе Моуринью не сможет усилить состав команды в зимнее трансферное окно.

По информации The Guardian, португальский специалист был уведомлен, что ему придется работать с нынешним составом, так как у клуба нет денег на трансферы в январе.

Лондонцы продолжают выплачивать долги, связанные с строительством нового стадиона. Большую роль в формировании бюджета «шпор» играют призовые от участия в Лиге чемпионов, поэтому перед Моуринью поставлена задача вернуться в топ-4.

«Тоттенхэм» сегодня объявил о назначении Моуринью, контракт тренера с лондонцами рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 12 туров «Тоттенхэм» занимает в таблице АПЛ 14-е место. В Лиге чемпионов команда после четырех туров идет второй в группе вслед за «Баварией».

Жозе Моуринью: «В «Тоттенхэме» обещаю показать настоящую страсть. Полностью доволен составом»