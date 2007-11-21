В штаб Моуринью в «Тоттенхэме» вошли два тренера из «Лилля»

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Стал известен состав тренерского штаба Жозе Моуринью в «Тоттенхэме»

Вместе с португальским специалистом будут работать Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш, перешедшие из «Лилля». 

Сакраменту получил пост помощника главного тренера. Ранее он работал на аналогичной должности в «Лилле» и «Монако» в Лиге 1. Сантуш назначен тренером вратарей «шпор».

Должность тренера по физической подготовке получил Карлос Лалин, он знаком с Моуринью по совместной работе в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Реале».

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