В штаб Моуринью в «Тоттенхэме» вошли два тренера из «Лилля»

Стал известен состав тренерского штаба Жозе Моуринью в .

Вместе с португальским специалистом будут работать Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш, перешедшие из «Лилля».

Сакраменту получил пост помощника главного тренера. Ранее он работал на аналогичной должности в «Лилле» и в Лиге 1. Сантуш назначен тренером вратарей «шпор».

Должность тренера по физической подготовке получил Карлос Лалин, он знаком с Моуринью по совместной работе в «Челси», и «Реале».

Рикарду Формозинью и Джованни Серра получили должности аналитиков.

«Тоттенхэм» уволил Почеттино и заплатит ему 12,5 млн фунтов неустойки. Новый тренер – Моуринью