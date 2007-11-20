Бывший тренер Маурисио Почеттино может возглавить «Баварию».

Немецкий клуб может до конца сезона оставить на посту тренера Ханса-Дитера Флика, а затем назначить 47-летнего аргентинца, сообщает Goal.сom со ссылкой на Bild.

Это дало бы время Почеттино на изучение немецкого языка, что в «Баварии» считают важным условием для работы тренера.

Спортивный директор мюнхенцев высоко ценит работу Почеттино. Предположительно, они уже встречались.

«Тоттенхэм» уволил Почеттино и заплатит ему 12,5 млн фунтов неустойки. Новый тренер – Моуринью