«Бавария» может назначить Почеттино на пост тренера по окончании сезона

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Тоттенхэм Ханс-Дитер Флик Маурисио Почеттино Футбол

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Баварию».

Немецкий клуб может до конца сезона оставить на посту тренера Ханса-Дитера Флика, а затем назначить 47-летнего аргентинца, сообщает Goal.сom со ссылкой на Bild.

Это дало бы время Почеттино на изучение немецкого языка, что в «Баварии» считают важным условием для работы тренера.

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич высоко ценит работу Почеттино. Предположительно, они уже встречались.

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