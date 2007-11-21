Роналду тайно женился на Джорджине Родригес в Марокко (Novella 2000)

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес, сообщает Clarin со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000. 

Церемония бракосочетания, закрытая для общественности, была проведена в Марокко. Джорджина плохо ладит с Долорес Авейру, матерью игрока, поэтому мероприятие было проведено тайно и без фотографов. 

Пара пока официально не подтвердила информацию о свадьбе. Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь.

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