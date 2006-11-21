Александр Овечкин: «Хочу поехать на ОИ-2022, но все зависит от коллективного соглашения НХЛ»

Нападающий «Вашингтона» поделился мыслями относительно Олимпиады-2022.

– Гэри Беттмэн заявил, что Олимпиада разрушает сезон . Неужели лига не поедет и в Пекин?

– Сейчас тяжело что-либо говорить по поводу этих высказываний. У нас еще нет нового коллективного соглашения.

Понятное дело, что игроки хотят поехать на Олимпиаду и представить свою страну. Но все будет зависить от нового соглашения. Там уже посмотрим.

– Говоря о его словах, что же такого разрушительного в том, чтобы прервать чемпионат на две недели?

– Его тоже можно понять в том плане, что есть ТВ-трансляции, договор между лигой и телевидением.

Существует много нюансов, которые мешают ему сделать так, чтоб мы поехали на Олимпиаду без всяких вопросов.

– В прошлый раз вы были самым активным борцом за то, чтобы игроков отпустили на Олимпиаду. В этот раз планируете подобное? Будете агитировать?

– Агитировать-то, конечно. Я хочу поехать – здесь нет никаких секретов. Повторюсь, все будет зависеть от нового соглашения.

Исходя из этого уже будем делать какие-то выводы. Сейчас нет смысла вилами по воде водить.

– Во время прошлой Олимпиады у вас был контракт, в 2021 году он уже закончится. Есть мысль, что если вдруг снова не отпустят, покинуть лигу?

– Еще один год. Будем думать, будем разговаривать. Тяжело что-то точно сейчас сказать. Будем принимать решение ближе к этому времени.

– Вместо Олимпиады обещают проведение Кубка мира. Насколько этот турнир нужен? Не считаете ли его неудачной заменой Олимпиады?

– Сравнивать Кубок мира с Олимпиадой нереально. Для меня это обычный турнир.

Кубок мира? Пусть называют, как хотят. Для меня выступать на Олимпийских играх намного почетней, чем на Кубке мира. Это один из самых главных турниров, – сказал Овечкин.