«Сочи» объявил об увольнении с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб благодарит Александра Васильевича за плодотворную работу, которую он проводил в последние годы, и желает удачи в будущем!

Вопрос о продолжении деятельности Александра Васильевича в структуре клуба будет решен в ближайшее время», – говорится в заявлении сочинцев.

Функции главного тренера «Сочи» в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата России будет выполнять Роман Березовский.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев – главный кандидат «Сочи».

45-летний Точилин с 2015 года возглавлял клуб, тогда называвшийся «Динамо» и базировавшийся в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне «Сочи», набрав 13 очков в 16 турах, замыкает таблицу Премьер-лиги.