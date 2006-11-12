Джорджо Кьеллини: «К сожалению, я был болельщиком «Милана», но с годами стал умнее»

Защитник Джорджо Кьеллини высказал мнение о сильных соперниках и поделился воспоминаниями о клубных пристрастиях.

О сильнейшем футболисте, против которого играл

«Помимо Роналду и Месси, этих двух инопланетян, я всегда отвечаю — . Ему всегда были присущи физическая сила, техника и характер. Мне посчастливилось играть с ним и против него».

О клубе, за который болел

«Я был болельщиком , к сожалению, но затем я выздоровел. С годами стал умнее. Мальдини был моим любимым игроком.

У меня есть брат, он был фанатом «Ювентуса», и мне пришлось выбрать «Милан» в противовес ему. Можете себе представить, как он был счастлив, когда «Юве» купил меня? Когда я переехал сюда, я сразу влюбился в клуб. Теперь, думаю, трудно будет найти на этой планете человека, который любит «Ювентус» больше, чем я».

Об играх, которые никогда не забудет

«Мой первый матч, потому что он первый. Мы играли против «Мессины» и выиграли со счетом 3:0. Другим был тот вечер в Триесте, после которого мы выиграли первое скудетто. Тем вечером мы испытали сильные эмоции, которые навсегда останутся со мной».