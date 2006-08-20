Леонид Калошин: «Работу VAR в РПЛ оцениваю на отлично. Серьезных ошибок судьи не допустили»

Леонид Калошин, руководитель проекта внедрения системы VAR в России, поделился мнением о работе технологии в РПЛ.

«Работу видеоассистентов в целом оцениваю на отлично. По пунктам, которые есть в протоколе IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций – прим. Sports.ru), никаких серьезных ошибок судейские бригады не допустили. Что касается организационной и технологической составляющих, их в целом оцениваю на хорошо. Есть определенные детали, в том числе важные, по которым требуется существенная доработка.

До сентября с VAR будут максимум две игры в туре, что, в принципе, соответствует тому графику, о котором говорилось еще полтора месяца назад. Ситуация заключается в том, что меня, видимо, не услышали СМИ. Еще раз повторю: для того чтобы все матчи в туре охватить с использованием видеоассистентов, нужна необходимая инфраструктура, включая VAR-центр, масса организационных составляющих и человеческие ресурсы», – сказал Калошин.