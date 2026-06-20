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  4. Названная в честь Мбаппе золотая рыбка угадала победителей 10 матчей ЧМ, подплывая к воротам в аквариуме: «В ее безумии есть система. Остается довериться методу»

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Названная в честь Мбаппе золотая рыбка угадала победителей 10 матчей ЧМ, подплывая к воротам в аквариуме: «В ее безумии есть система. Остается довериться методу»
Рыба из Торонто, названная в честь Мбаппе, угадывает победителей матчей ЧМ.

Рыба по кличке Свимбаппе (Swimbappe), живущая в аквариуме в виде футбольного поля рядом с офисным зданием в Торонто, сделала 10 верных прогнозов на матчи чемпионата мира.

Оранду (порода золотых рыбок), названную в честь капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, помещают в центр аквариума, по краям которого расположены маленькие футбольные ворота. Над воротами вне аквариума – флаги команд. Рыба дает «прогноз», подплывая к одним из ворот.

Помимо 10 точных прогнозов, 4 раза рыбка ошиблась. Еще 10 матчей закончились вничью (данные на 19 июня).

«Ничьи ей немного сложнее показывать своим рыбьим телом.

Это наш способ стать частью этого большого культурного события, которое сейчас происходит в Торонто и во всей Канаде.

В ее безумии есть своя система. Нам остается лишь довериться ее методу и верить в Свимбаппе», – сказал креативный директор компании OneMethod Тим Гленн, один из создателей проекта Свимбаппе.

Также рыбка предсказала победу Гаити в матче с Бразилией, который закончился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской сборной.

Фото: инстаграм Swimbappe

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Reuters
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoЧемпионат мира по футболу
ахахаха
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Гаити по футболу
животные и спорт

Комментарии

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Жалкий закос под осьминога Пауля
Спортс, как вы умудрились не впихнуть под эту новость рекламу буков и прогреть гоев?
Ранее рыбка предсказала победу Гаити в матче с Бразилией, который закончился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской сборной...
После этого можно было и не писать про эту рыбку...
ОтветСергей Круг
Ранее рыбка предсказала победу Гаити в матче с Бразилией, который закончился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской сборной... После этого можно было и не писать про эту рыбку...
Она там просто флаги перепутала.
Но никто и никогда не сравнится с Паулем!
Флаги рыбке не показывают и хотят что бы она угадала. Покажите флаг, состав, статичтику последних встреч и потом требуйте точности прогнозов.
Есть шикарное видео, где болельщик в майке Аргентины с помощью кота пытается угадать победителя матча Алжир - Аргентина. Он ставит перед котом две миски: пустую с надписью Алжир и полную влажного корма, мяса с надписью Аргентина. Кот не подвел, угадал.
Там что, черепашку не могли найти вместо рыбки?
пойти что ли червяка найти и про меня спорт сру напишут?)
И ведь найдутся тысячи которые будут ставить деньги из-за этой ерунды
ОтветАлександр Охотко
И ведь найдутся тысячи которые будут ставить деньги из-за этой ерунды
уже ставят
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