Названная в честь Мбаппе золотая рыбка угадала победителей 10 матчей ЧМ, подплывая к воротам в аквариуме: «В ее безумии есть система. Остается довериться методу»

Рыба из Торонто, названная в честь Мбаппе, угадывает победителей матчей ЧМ.

Рыба по кличке Свимбаппе (Swimbappe), живущая в аквариуме в виде футбольного поля рядом с офисным зданием в Торонто, сделала 10 верных прогнозов на матчи чемпионата мира.

Оранду (порода золотых рыбок), названную в честь капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, помещают в центр аквариума, по краям которого расположены маленькие футбольные ворота. Над воротами вне аквариума – флаги команд. Рыба дает «прогноз», подплывая к одним из ворот.

Помимо 10 точных прогнозов, 4 раза рыбка ошиблась. Еще 10 матчей закончились вничью (данные на 19 июня).

«Ничьи ей немного сложнее показывать своим рыбьим телом.

Это наш способ стать частью этого большого культурного события, которое сейчас происходит в Торонто и во всей Канаде .

В ее безумии есть своя система. Нам остается лишь довериться ее методу и верить в Свимбаппе», – сказал креативный директор компании OneMethod Тим Гленн, один из создателей проекта Свимбаппе.

Также рыбка предсказала победу Гаити в матче с Бразилией, который закончился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской сборной.

Фото: инстаграм Swimbappe

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