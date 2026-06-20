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  4. Германия – Кот-д′Ивуар. 0:1 – Кессиэ открыл счет. Онлайн-трансляция

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Германия – Кот-д′Ивуар. 1:1 – Ундав сравнял счет. Онлайн-трансляция
Германия и Кот-д′Ивуар встречаются в матче ЧМ-2026.

Сборная Германии играет с командой Кот-д′Ивуара в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира. 2 тур
20 июня 20:00, БМО Филд
Логотип домашней команды
Германия
Второй тайм
1 - 1
1.31xG1.22
0′
Логотип гостевой команды
Кот-д`Ивуар
75’
Диалло   Аденгра
75’
Сангаре   Фофана
75’
Бонни   Гессан
  Ундав
68’
Павлович   Амири
60’
Мусиала   Ундав
60’
Сане   Левелинг
60’
Н. Шлоттербек   Рюдигер
46’
2тайм
Перерыв
30’
  Кессиэ
Германия
Нойер, Браун, Н. Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Нмеча, Виртц, Мусиала, Сане, Хавертц
Запасные: Бауманн, Антон, Штиллер, Уэдраого, Вольтемаде, Горетцка, Гросс, Байер, Н. Шлоттербек, Мусиала, Сане, Нюбель, Раум, Тиав, Павлович
1тайм
Кот-д`Ивуар:
Фофана, Конан, Агбаду, Коссуну, Синго, Сангаре, Диоманде, Инао Улай, Кессиэ, Диалло, Бонни
Запасные: Туре, Ндика, Гиагон, Сангаре, Г. Дуэ, Диаките, Коне, Лафон, Диоманде, Опери, Ваи, Диалло, Бонни, Сери, Пепе
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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Очень рад, что этот матч комментирует Минин. Тут все любят обсуждать комментаторскую работу, осуждать Генича и Шнякина, но, мне кажется, очень важно комментаторов также хвалить.

Минин — с огромным отрывом лучший на Матч ТВ. Никогда не выключается из игры, неплохо анализирует тактические перемещения игроков, интонационно хорошо работает в опасные моменты, его можно слушать как радио — и все равно прекрасно все понимать, и при этом тупых каламбуров, как правило, не бывает. Хотелось бы больше его слышать.
Ответbijou
Очень рад, что этот матч комментирует Минин. Тут все любят обсуждать комментаторскую работу, осуждать Генича и Шнякина, но, мне кажется, очень важно комментаторов также хвалить. Минин — с огромным отрывом лучший на Матч ТВ. Никогда не выключается из игры, неплохо анализирует тактические перемещения игроков, интонационно хорошо работает в опасные моменты, его можно слушать как радио — и все равно прекрасно все понимать, и при этом тупых каламбуров, как правило, не бывает. Хотелось бы больше его слышать.
честно говоря после шнягина, генич кажется гений коментарского цеха
Ответbijou
Очень рад, что этот матч комментирует Минин. Тут все любят обсуждать комментаторскую работу, осуждать Генича и Шнякина, но, мне кажется, очень важно комментаторов также хвалить. Минин — с огромным отрывом лучший на Матч ТВ. Никогда не выключается из игры, неплохо анализирует тактические перемещения игроков, интонационно хорошо работает в опасные моменты, его можно слушать как радио — и все равно прекрасно все понимать, и при этом тупых каламбуров, как правило, не бывает. Хотелось бы больше его слышать.
с другой стороны нет экспрессии и эмоций, темп слишком размеренный, когда слушаешь английских комментаторов, там динамика супер, но правда должен и сказать, что и в запомненныз матчах интенсивность игры была выше
Какой же кайф слушать подкованного Минина после баек и тупого каламбура в исполнении Генича
ОтветTravis Henderson
Какой же кайф слушать подкованного Минина после баек и тупого каламбура в исполнении Генича
"Одни Ваны у Нидерландов"
(С) Генич
Прикольно, что тренер Кот-д’Ивуар решил не менять состав, который выиграл прошлый матч с Эквадором, но есть нюанс!
Сегодня игру начали ровно те, кто ЗАКАНЧИВАЛ (а не начинал) игру прошлую, а напомню, что Диалло в прошлой игре забил победный гол на 90 минуте.
Например, Коссуну вышел в прошлой игре на 89 минуте, а сегодня начал в старте.
Первый раз встречаю именно такую ситуацию, хоть и наслышан о суеверии футбольных тренеров
ОтветRenvok
Прикольно, что тренер Кот-д’Ивуар решил не менять состав, который выиграл прошлый матч с Эквадором, но есть нюанс! Сегодня игру начали ровно те, кто ЗАКАНЧИВАЛ (а не начинал) игру прошлую, а напомню, что Диалло в прошлой игре забил победный гол на 90 минуте. Например, Коссуну вышел в прошлой игре на 89 минуте, а сегодня начал в старте. Первый раз встречаю именно такую ситуацию, хоть и наслышан о суеверии футбольных тренеров
интересное наблюдение, спасибо что поделились
суеверие тренеров Африки может быть даже выше среднестатистических)
ОтветRenvok
Прикольно, что тренер Кот-д’Ивуар решил не менять состав, который выиграл прошлый матч с Эквадором, но есть нюанс! Сегодня игру начали ровно те, кто ЗАКАНЧИВАЛ (а не начинал) игру прошлую, а напомню, что Диалло в прошлой игре забил победный гол на 90 минуте. Например, Коссуну вышел в прошлой игре на 89 минуте, а сегодня начал в старте. Первый раз встречаю именно такую ситуацию, хоть и наслышан о суеверии футбольных тренеров
"Первый раз встречаю именно такую ситуацию"
Я абсолютно уверен, что если специально покопаться, таких примеров можно будет найти немало в истории футбола.
Нагельсманн тупой самоуверенный идиот, который не хочет признавать своих ошибок
Полностью бесполезный Сане у него топчется по полю от звонка до звонка, а Ундав, который лучший бомбардир из этого состава, сидит на банке
Киммих, который нужен в центре поля, тратит себя на борьбу с Диоманде. А он всё-таки в клубе не играет на этой позиции
ОтветA-Marco
Нагельсманн тупой самоуверенный идиот, который не хочет признавать своих ошибок Полностью бесполезный Сане у него топчется по полю от звонка до звонка, а Ундав, который лучший бомбардир из этого состава, сидит на банке Киммих, который нужен в центре поля, тратит себя на борьбу с Диоманде. А он всё-таки в клубе не играет на этой позиции
🙏🏻
ОтветA-Marco
Нагельсманн тупой самоуверенный идиот, который не хочет признавать своих ошибок Полностью бесполезный Сане у него топчется по полю от звонка до звонка, а Ундав, который лучший бомбардир из этого состава, сидит на банке Киммих, который нужен в центре поля, тратит себя на борьбу с Диоманде. А он всё-таки в клубе не играет на этой позиции
Хавертца он видимо держит ради поддержания "прессинг системы", Киммих надежен на фланге, но он несмотря на свою работоспособность и класс там вообще не в своей тарелке. Блин, да есть проблемы с игроками на правом фланге, но когда есть готовая и главное сыгранная связка Киммих-Павлович не использовать ее это преступление, которое приводит к такой вот невнятной атаке.
Почему до сих пор ни одной истории от комментатора?
ОтветАндрей Вадимов
Почему до сих пор ни одной истории от комментатора?
Да, наконец-то толковый комментатор. С Мининым понимаешь, что происходит на поле.
ОтветАндрей Вадимов
Почему до сих пор ни одной истории от комментатора?
В силу места жительства смотрю часто немецкие трансляции. Так комментаторы не только не травят постоянно байки, но ещё и делают совершенно непостижимую для наших комментаторов вещь – замолкают на время и слышно просто шум трибун
Арсеналу бы такой засчитали
И снова оригинальные африканцы неплохо играют против вот этих фейковых, которые косят под европейцев.
Я не понимаю, за какие заслуги Нагельсманн продолжает выпускать, на мой взгляд, мёртвого Лероя Сане в старте. Он на прошлом евро ничего не показал и запорол всё, что можно, и на чм лучше не стало.
ОтветSizalex
Я не понимаю, за какие заслуги Нагельсманн продолжает выпускать, на мой взгляд, мёртвого Лероя Сане в старте. Он на прошлом евро ничего не показал и запорол всё, что можно, и на чм лучше не стало.
На 100% согласен
ОтветSizalex
Я не понимаю, за какие заслуги Нагельсманн продолжает выпускать, на мой взгляд, мёртвого Лероя Сане в старте. Он на прошлом евро ничего не показал и запорол всё, что можно, и на чм лучше не стало.
так он даже в Турции не тянет, непонятно зачем его вызывают, но видимо Нагельсман вдохновился гипотезой Скалони(вызывавший Отаменди, Паредеса и тд, всех друганов Лионеля) и хочет скопировать идею, собрать всех друзей (вон с Нойером помирился, и тд, короче полностью пошел по пути "ставим за былые заслуги"), вот только друзья Месси, видимо, намного талантливее, чем банда, которая в Германии окочевалась, что и логично, учитывая выступления на последних ЧМ/Евро, ведь эпоха 2014 уже ушла, а нынешнее поколение не того уровня
Вирц очень переоцененный игрок. Ни обводки, ни удара, ни приёма.
Ответsartre
Вирц очень переоцененный игрок. Ни обводки, ни удара, ни приёма.
Дитя Бундеслиги, которая каждый год продает бегунков по 100 млн., почти никто из которых нигде больше заиграть не смог.

Просто напомню, что Санчо тоже был супер пупер топом в Бундеслиге и что мы потом увидели в АПЛ?
ОтветИван Лапин
Дитя Бундеслиги, которая каждый год продает бегунков по 100 млн., почти никто из которых нигде больше заиграть не смог. Просто напомню, что Санчо тоже был супер пупер топом в Бундеслиге и что мы потом увидели в АПЛ?
По мне, так последний удачный трансфер из Бундеслиги это Левандовски. Но он реально ТОП игрок, а не «будущий Топ, но уже за 100 миллионов»
Надо было наказывать эту клоунаду вратаря )
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