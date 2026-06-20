Сборная Германии сыграет с Кот-дИвуаром во 2 туре ЧМ-2026 – где смотреть онлайн-трансляцию матча 20 июня 2026 в 23:00 мск
Минин — с огромным отрывом лучший на Матч ТВ. Никогда не выключается из игры, неплохо анализирует тактические перемещения игроков, интонационно хорошо работает в опасные моменты, его можно слушать как радио — и все равно прекрасно все понимать, и при этом тупых каламбуров, как правило, не бывает. Хотелось бы больше его слышать.
(С) Генич
Сегодня игру начали ровно те, кто ЗАКАНЧИВАЛ (а не начинал) игру прошлую, а напомню, что Диалло в прошлой игре забил победный гол на 90 минуте.
Например, Коссуну вышел в прошлой игре на 89 минуте, а сегодня начал в старте.
Первый раз встречаю именно такую ситуацию, хоть и наслышан о суеверии футбольных тренеров
суеверие тренеров Африки может быть даже выше среднестатистических)
Я абсолютно уверен, что если специально покопаться, таких примеров можно будет найти немало в истории футбола.
Полностью бесполезный Сане у него топчется по полю от звонка до звонка, а Ундав, который лучший бомбардир из этого состава, сидит на банке
Киммих, который нужен в центре поля, тратит себя на борьбу с Диоманде. А он всё-таки в клубе не играет на этой позиции
Просто напомню, что Санчо тоже был супер пупер топом в Бундеслиге и что мы потом увидели в АПЛ?