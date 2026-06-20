Рафинья травмировал заднюю поверхность бедра в матче против Гаити. Это 4-е подобное повреждение бразильца за год

Рафинья выбыл из-за травмы бедра.

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил травму задней поверхности бедра в матче против Гаити на чемпионате мира (3:0) и был заменен на 40-й минуте.

«Рафинья почувствовал боль в мышце задней поверхности правого бедра в первом тайме матча против Гаити. Игрок начал лечение и пройдет повторное обследование в субботу», – говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола, которая не называет сроки восстановления.

Ранее в этом сезоне у вингера уже случался рецидив травмы бедра в товарищеской игре против сборной Франции (1:2) – тогда Рафинья пропустил 5 недель.

Рафинья получил уже четвертую травму задней поверхности бедра за последний год.

Рафинья не доиграл матч с Гаити и был заменен на 40-й минуте. Форвард присел на корточки в паузе и не продолжил игру