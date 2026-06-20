  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Рафинья травмировал заднюю поверхность бедра в матче против Гаити. Это 4-е подобное повреждение бразильца за год

0
Рафинья травмировал заднюю поверхность бедра в матче против Гаити. Это 4-е подобное повреждение бразильца за год
Рафинья выбыл из-за травмы бедра.

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил травму задней поверхности бедра в матче против Гаити на чемпионате мира (3:0) и был заменен на 40-й минуте.

«Рафинья почувствовал боль в мышце задней поверхности правого бедра в первом тайме матча против Гаити. Игрок начал лечение и пройдет повторное обследование в субботу», – говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола, которая не называет сроки восстановления.

Ранее в этом сезоне у вингера уже случался рецидив травмы бедра в товарищеской игре против сборной Франции (1:2) – тогда Рафинья пропустил 5 недель.

Рафинья получил уже четвертую травму задней поверхности бедра за последний год.

Рафинья не доиграл матч с Гаити и был заменен на 40-й минуте. Форвард присел на корточки в паузе и не продолжил игру

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура29372 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Globo Esporte
logoЧемпионат мира по футболу
logoБарселона
logoСборная Гаити по футболу
logoРафинья Диас
logoЛа Лига
logoтравмы
logoСборная Бразилии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Тогда ЧМ для него, по сути, закончен. Жаль, всё больше становится травматом. Возможно, Барсе стоило бы задуматься о его продаже, пока арабы готовы дать за него большие деньги.
ОтветМилдронат Бромантанов
Тогда ЧМ для него, по сути, закончен. Жаль, всё больше становится травматом. Возможно, Барсе стоило бы задуматься о его продаже, пока арабы готовы дать за него большие деньги.
Может к финалу успеет )
ОтветМилдронат Бромантанов
Тогда ЧМ для него, по сути, закончен. Жаль, всё больше становится травматом. Возможно, Барсе стоило бы задуматься о его продаже, пока арабы готовы дать за него большие деньги.
Лихо Вы про лучшего игрока клуба )
Рвет жопу за клуб и за сбонуню
#респект
ОтветNoken
Рвет жопу за клуб и за сбонуню #респект
Да уж, тут прям в прямом смысле рвет 😅 ну и в переносном тоже
Здоровья Рафинье!
какой ######
весь сезон мучается с этой травмой Рафа(
Злой Анчи выпустил Рафу на ЧМ, и он травмировался!
Здоровья и скорейшего возвращения!
лапорта сольет его
типичный бразил в 30 лет. через год вообще не будет на поле выходить
Говорят Ней уже может выйти с Шотландией,чтоб те дровосеки не поломали Нея .
Вот почему Барса сразу после сезона купила Гордона.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналдо о Бразилии: «Видим важность Винисиуса для «Реала». Хотим от него того же и сборной, и он старается, но иногда не получается. Нужно терпение»
16 июня, 13:01
Винисиус после 1:1 с Марокко: «На прошлом ЧМ я был намного моложе, сейчас у меня больше опыта, но и больше ответственности. Следующий матч Бразилия обязана выиграть»
14 июня, 00:55
Карло Анчелотти: «Дуэт Рафиньи и Винисиуса выглядит очень хорошо, они помогают нам создавать много моментов. Но Бразилии нужно лучше контролировать игру в последние полчаса»
7 июня, 17:53
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Нидерланды против Швеции, Германия сыграет с Кот-д′Ивуаром, Эквадор – с Кюрасао, Тунис встретится с Японией
сегодня, 08:14
7 автоголов забили на ЧМ-2026. Больше было только на ЧМ-2018 в России – 12
31 минуту назад
Тренер Сенегала Тиав работает на ЧМ без контракта – ему должны деньги за 5 месяцев. Футболисты недовольны отелем и заказывают еду сами, повара не взяли на турнир (Sport News Africa)
33 минуты назад
«Вау! Это поколение в порядке!» Джорджина прокомментировала фэйковое сообщение девушки Невеша, которая якобы написала, что Роналду надо заканчивать карьеру
48 минут назад
Диаш о Португалии и Роналду после матча с ДР Конго: «Критика не имеет значения – это шум. Криштиану привык к давлению со стороны медиа»
сегодня, 08:20
Агент Тюкавина: «Мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху»
сегодня, 08:15
Нам нужен тот, кто продвинет Спортс’’ в поисковиках и будет влиять на рост SEO-направления. Ждем ваше резюме!
сегодня, 08:00Вакансия
Демирал о вылете с ЧМ-2026: «Приношу извинения турецкому народу. Мы нанесли 70-75 ударов в двух играх. Против Парагвая – самый разочаровывающий матч»
сегодня, 07:59
Монтелла о Турции: «Разве проблема в том, что мы не выпустили нападающего? Два великолепных матча, 65 голевых моментов. Мяч просто не залетал в ворота»
сегодня, 07:45
Рио Фердинанд: «Мартинесу нужно сказать Роналду, что у Португалии есть шанс выиграть для него. Ему нужно выходить за 30 минут до конца матча, когда соперник устал»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Энсисо с оценкой 8.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча Турция – Парагвай. У Касереса тоже 8.3, у Чалханоглу 7.8, у Йылдыза 7.5, у Гюлера 7.2
10 минут назад
Игорь Калинин: «В Греции я стал более позитивным. Даже если тяжело, надо всегда улыбаться»
10 минут назад
Магуайр раздавал стикеры Panini на встрече с фанатами в Нью-Йорке. Англичанин не вызван на ЧМ
18 минут назадВидео
Германия – Кот-д′Ивуар. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 08:25
Нидерланды – Швеция. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:10
Касерес из «Динамо» сделал 9 отборов против Турции – рекорд ЧМ-2026
44 минуты назад
Фанаты Колумбии в инвалидных креслах вскочили после победы команды на ЧМ
58 минут назадВидео
Кунья набрал 14 очков в Фэнтези ЧМ-2026 за матч с Гаити. У Винисиуса и Пакета – по 9
сегодня, 07:57Фэнтези
Плей-офф Сегунды. Финал. «Альмерия» и «Малага» сыграют в ответном матче после 0:0 в первом
сегодня, 07:15
😅 Турцию троллят после вылета с ЧМ-2026: так не могли забить Парагваю в большинстве
сегодня, 06:54ВидеоСпортс"
Рекомендуем