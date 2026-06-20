Рафинья травмировал заднюю поверхность бедра в матче против Гаити. Это 4-е подобное повреждение бразильца за год

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил травму задней поверхности бедра в матче против Гаити на чемпионате мира (3:0) и был заменен на 40-й минуте.
«Рафинья почувствовал боль в мышце задней поверхности правого бедра в первом тайме матча против Гаити. Игрок начал лечение и пройдет повторное обследование в субботу», – говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола, которая не называет сроки восстановления.
Ранее в этом сезоне у вингера уже случался рецидив травмы бедра в товарищеской игре против сборной Франции (1:2) – тогда Рафинья пропустил 5 недель.
Рафинья получил уже четвертую травму задней поверхности бедра за последний год.
Рафинья не доиграл матч с Гаити и был заменен на 40-й минуте. Форвард присел на корточки в паузе и не продолжил игру
#респект
весь сезон мучается с этой травмой Рафа(