Агент Тюкавина: «Мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху»

Алексей Сафонов , агент форварда «Динамо » Константина Тюкавина , высказался об интересе «Зенита» к футболисту.

В мае была информация, что клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за Тюкавина 10 млн евро и Андрея Мостового, а также рассматривает возможность прямой покупки игрока за 20 миллионов евро.

«Конечно, мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху. У нас действующий контракт, который мы выполняем», – сказал Сафонов.

В сезоне-2025/26 форвард Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче.