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Агент Тюкавина: «Мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об интересе «Зенита» к футболисту.

В мае была информация, что клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за Тюкавина 10 млн евро и Андрея Мостового, а также рассматривает возможность прямой покупки игрока за 20 миллионов евро.

«Конечно, мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху. У нас действующий контракт, который мы выполняем», – сказал Сафонов.

В сезоне-2025/26 форвард Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
Алексей Сафонов
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Комментарии

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Пошел прогрев. Либо патриотично останется в Динамо за х2 по контракту, либо "за титулами" в Зенит.
Решаются наверху это типа Алеша Миллер скажет своему другу и тот даст отмашку Костину
ОтветНевский баклан
Решаются наверху это типа Алеша Миллер скажет своему другу и тот даст отмашку Костину
Бери выше)
ОтветАлексей Александрович
Бери выше)
Неужто на небесах?
Карпин уже давно про это сказал, что такие вопросы легко решаются наверху, захотят возьмут, его спрашивать не будут.
ОтветАлексей Александрович
Карпин уже давно про это сказал, что такие вопросы легко решаются наверху, захотят возьмут, его спрашивать не будут.
Да, такие вопросы решаются аналогично назначению тренера сборной).
ОтветАлексей Александрович
Карпин уже давно про это сказал, что такие вопросы легко решаются наверху, захотят возьмут, его спрашивать не будут.
Карпин по спартачку помнит?
Надоели уже с этим вторым Кокошей.
Слишком много шума вокруг Тюкавина. Сам агент и нагнетает. Пусть Тюкавин сидит в Динамо. Кому он нужен?
Ответagentkuper
Слишком много шума вокруг Тюкавина. Сам агент и нагнетает. Пусть Тюкавин сидит в Динамо. Кому он нужен?
Кому он нужен? Зениту
А для чего тогда нужен Сафонов?
Агент, который не участвует в переговорах по своему игроку? Во даёт))
Ответdvd4mjnvz4
Агент, который не участвует в переговорах по своему игроку? Во даёт))
Такова уж специфика трансферов Зенита, решается все «наверху»
Думаю, эти вопросы решаются наверху»(с).Как с Быстровым?
Уровень Тюкавина - игрок ротации Зенита. Никто в топ-5 не собирается за него платить неадекватные 20 миллионов. Такую сумму только в Питере могут отдать за лимитного.
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