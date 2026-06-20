Агент Тюкавина: «Мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху»
Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об интересе «Зенита» к футболисту.
В мае была информация, что клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за Тюкавина 10 млн евро и Андрея Мостового, а также рассматривает возможность прямой покупки игрока за 20 миллионов евро.
«Конечно, мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху. У нас действующий контракт, который мы выполняем», – сказал Сафонов.
В сезоне-2025/26 форвард Тюкавин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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