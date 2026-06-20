«Вау! Это поколение в порядке!» Джорджина прокомментировала фэйковое сообщение девушки Невеша, которая якобы написала, что Роналду надо заканчивать карьеру

Джорджина Родригес отреагировала на фэйковый пост девушки Жоау Невеша.

Джорджина Родригес, спутница форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала фэйковое сообщение девушки Жоау Невеша .

Напомним, что комментарии в аккаунтах Жоау Невеша, Бруну Фернандеша и Витиньи были заспамлены пользователями с призывом пасовать на Криштиану Роналду. Это произошло после матча ЧМ-2026 против команды ДР Конго (1:1).

Ранее в соцсетях завирусилась фэйковая переписка о Невеше. Один из пользователей написал в комментариях поста девушки игрока Мадалены Арагао: «Твой бойфренд – дебил. Скажи ему пасовать на моего GOAT (обозначается как величайший всех времен – Спортс’‘)».

В ответ девушка Невеша якобы написала: «Скажи своему GOAT заканчивать карьеру. Он очень эгоистичен».

Этого сообщения от Арагао на самом деле не было, однако его перепостили некоторые медиа, включая инстаграм Record Mexico. Этот пост прокомментировала Джорджина Родригес , написавшая: «Вау! Это поколение в порядке!»

Стоит отметить, что Джорджина вдобавок поставила лайк под оригинальным постом аккаунта, в котором описывалась перепалка пользователя и девушки Невеша.

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