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  4. «Вау! Это поколение в порядке!» Джорджина прокомментировала фэйковое сообщение девушки Невеша, которая якобы написала, что Роналду надо заканчивать карьеру

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«Вау! Это поколение в порядке!» Джорджина прокомментировала фэйковое сообщение девушки Невеша, которая якобы написала, что Роналду надо заканчивать карьеру
Джорджина Родригес отреагировала на фэйковый пост девушки Жоау Невеша.

Джорджина Родригес, спутница форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала фэйковое сообщение девушки Жоау Невеша.

Напомним, что комментарии в аккаунтах Жоау Невеша, Бруну Фернандеша и Витиньи были заспамлены пользователями с призывом пасовать на Криштиану Роналду. Это произошло после матча ЧМ-2026 против команды ДР Конго (1:1).

Ранее в соцсетях завирусилась фэйковая переписка о Невеше. Один из пользователей написал в комментариях поста девушки игрока Мадалены Арагао: «Твой бойфренд – дебил. Скажи ему пасовать на моего GOAT (обозначается как величайший всех времен – Спортс’‘)».

В ответ девушка Невеша якобы написала: «Скажи своему GOAT заканчивать карьеру. Он очень эгоистичен».

Этого сообщения от Арагао на самом деле не было, однако его перепостили некоторые медиа, включая инстаграм Record Mexico. Этот пост прокомментировала Джорджина Родригес, написавшая: «Вау! Это поколение в порядке!»

Стоит отметить, что Джорджина вдобавок поставила лайк под оригинальным постом аккаунта, в котором описывалась перепалка пользователя и девушки Невеша.

Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Record Mexico
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Комментарии

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рончик сам себе все эти проблемы создал, что над ним смеются кому не лень.
семейка ашеров
«стоит отметить, что Джорджина вдобавок поставила лайк под оригинальным постом аккаунта, в котором описывалась перепалка пользователя и девушки Невеша»
то есть, вот этому комментарию:
"твой бойфренд – дебил. Скажи ему пасовать на моего GOAT"
в адрес Невеша Джорджина поставила лайк, а когда ответили, что Роналде пора заканчивать карьеру, она возмутилась поколению?)
на самом деле, было бы странно, если бы спутница жизни Роналды не была лицемерной и двуличной)
вряд ли бы она тогда с ним ужилась)
Криш и его свита решили поставить рекорд по количеству позоров на этом чм?
Будь у Мартинеса хоть голубиные яички, то он оставил бы этого токсика в запасе, выпустив Рамуша, но у него и их нет
Один мозг на двоих😁
Приходится соответствовать семье и быть похожей на сестер Роналду 🤣🤡
Даже Жорджина согласна и понимает, что сухофрукт просто балласт для сборной
Ничего не понял, но движуха вокруг Рона угарная
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