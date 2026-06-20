Нидерланды и Швеция играют в матче ЧМ-2026.
Сборная Нидерландов играет с командой Швеции в матче второго тура ЧМ-2026.
Игра проходит на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 5-й минуте счет открыл форвард нидерландцев Брайан Бробби – он замкнул прострел Коди Гакпо.
Телеканал «Матч ТВ» показывает игру в прямом эфире.
Нидерланды
Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, Рейндерс, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Бробби, Мален
Запасные: Виффер, Ланг, Флеккен, Депай, Хато, Копмейнерс, де Рон, Тил, Клюйверт, Руфс, Саммервилл, Вегорст, Аке, Гертрюйда
Швеция:
Нордфельдт, Линделеф, Хин, Лагербильке, Карлстрем, Айяри, Нюгрен, Гудмундссон, Бернхардссон, Исак, Дьокереш
Запасные: Свенссон, Сема, Али, Эланга, Зенели, Струд, Нильссон, Смит, Юханссон, Сванберг, Виделль-Сеттерстрем, Юханссон, Экдаль, Старфельт, Бергвалль
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За красивый , азартный , весёлый футбол. Задолбали автобусы. Ещё немцы позднее , вообще шикардос.