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  4. Нидерланды – Швеция. Ван Дейк и Дьокереш в старте. Онлайн-трансляция

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Нидерланды – Швеция. 1:0 – Бробби забил на 5-й. Онлайн-трансляция
Нидерланды и Швеция играют в матче ЧМ-2026.

Сборная Нидерландов играет с командой Швеции в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходит на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 5-й минуте счет открыл форвард нидерландцев Брайан Бробби – он замкнул прострел Коди Гакпо.

Телеканал «Матч ТВ» показывает игру в прямом эфире.

Чемпионат мира. 2 тур
20 июня 17:00, NRG Стэдиум
Логотип домашней команды
Нидерланды
Первый тайм
1 - 0
0.64xG-
0′
Логотип гостевой команды
Швеция
  Бробби
5’
Нидерланды
Вербрюгген, ван де Вен, ван Дейк, ван Хекке, Думфрис, Рейндерс, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Бробби, Мален
Запасные: Виффер, Ланг, Флеккен, Депай, Хато, Копмейнерс, де Рон, Тил, Клюйверт, Руфс, Саммервилл, Вегорст, Аке, Гертрюйда
1тайм
Швеция:
Нордфельдт, Линделеф, Хин, Лагербильке, Карлстрем, Айяри, Нюгрен, Гудмундссон, Бернхардссон, Исак, Дьокереш
Запасные: Свенссон, Сема, Али, Эланга, Зенели, Струд, Нильссон, Смит, Юханссон, Сванберг, Виделль-Сеттерстрем, Юханссон, Экдаль, Старфельт, Бергвалль
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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Ну давайте, голландушки, порадуйте сегодня!
Нормальный футбол должен быть , в отличное время . Ещё бы комментатора по - русски нормального, было вообще шикарно. Если нет , есть альтернативы.
За красивый , азартный , весёлый футбол. Задолбали автобусы. Ещё немцы позднее , вообще шикардос.
Даже шведам нельзя расслабиться, можно сегодня свалиться на 3 место
Поболею за Ван Дейка.
Яркой атакующей игры обеим командам и победы Oranje! 🇳🇱
Один из самых непредсказуемых матчей, тем интереснее будет смотреть.
1:0. Сюдааа. Кодян в сборной как всегда в порядке! 🔥
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