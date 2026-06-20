Нидерланды и Швеция играют в матче ЧМ-2026.

Сборная Нидерландов играет с командой Швеции в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходит на стадионе «NRG Стэдиум» в Хьюстоне.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 5-й минуте счет открыл форвард нидерландцев Брайан Бробби – он замкнул прострел Коди Гакпо.

Телеканал «Матч ТВ» показывает игру в прямом эфире.

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