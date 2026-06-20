«Спартак» сделал запрос по Самородову. «Ахмат» хочет 10 млн евро за вингера (Иван Карпов)

«Ахмат» запросил у «Спартака» 10 млн евро за Самородова.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак » сделал запрос по вингеру «Ахмата » Максиму Самородову .

Грозненцы запросили у красно-белых 10 млн евро за игрока сборной Казахстана, который не считается легионером в Мир РПЛ . Контракт Самородова истекает в июне 2028 года.

«Ахмат» считает Максима важной частью проекта и не готов расставаться с одним из лидеров команды по системе «гол+пас», сообщает Карпов.

В минувшем сезоне чемпионата России Самородов принял участие в 29 матчах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Подробная статистика нападающего доступна по ссылке .