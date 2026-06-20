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  4. «Спартак» сделал запрос по Самородову. «Ахмат» хочет 10 млн евро за вингера (Иван Карпов)

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«Спартак» сделал запрос по Самородову. «Ахмат» хочет 10 млн евро за вингера (Иван Карпов)
«Ахмат» запросил у «Спартака» 10 млн евро за Самородова.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» сделал запрос по вингеру «Ахмата» Максиму Самородову.

Грозненцы запросили у красно-белых 10 млн евро за игрока сборной Казахстана, который не считается легионером в Мир РПЛ. Контракт Самородова истекает в июне 2028 года.

«Ахмат» считает Максима важной частью проекта и не готов расставаться с одним из лидеров команды по системе «гол+пас», сообщает Карпов.

В минувшем сезоне чемпионата России Самородов принял участие в 29 матчах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Подробная статистика нападающего доступна по ссылке.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: телеграм Ивана Карпова
logoМаксим Самородов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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Иван Карпов

Комментарии

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Вот что новый лимит мазафака творит
ОтветЕгор Крид58
Вот что новый лимит мазафака творит
Он казахстанец.
ОтветАнтон Фалафель
Он казахстанец.
Без разницы. Казахстанцы тоже лимитчики в рпл.
«Ахмат» считает Максима важной частью проекта и не готов расставаться с одним из лидеров команды по системе «гол+пас», сообщает Карпов.
забил 5 голов и сделал 6 результативных передач...Почему тогда не 11 миллионов запросили,а только 10?Непонятно.
За такие деньги можно купить какого-нибудь неплохого латиноса
ОтветДмитрий Ермолаев
За такие деньги можно купить какого-нибудь неплохого латиноса
забудь - банщик сказал , что они в бане никакие!
10 млн.. итить ту Люсю, ну спасибо Дегтярев
ОтветКот Борзыкина
10 млн.. итить ту Люсю, ну спасибо Дегтярев
Чеботину
ОтветКот Борзыкина
10 млн.. итить ту Люсю, ну спасибо Дегтярев
там видимо хоть 10% но ему в мошну
У ахмата один ценник за любого игрока, удобно)
Ахмат все не знал куда пристроить Садулаева бесполезного, все в их фантазиях им интересовались. Теперь история про Самородова пошла 😂😂😂И везде ценник 10 лямов))
Сначала Садулаева хотели за 10, теперь Самородова, дальше усатого будут сватать.
опять грабят конкурентов)
А купили за 900. Тому же цска ох как не помешал бы,он может и цф сыграть плюс не легионер
Топ усиление. 11 млн - считай, что даром 👌
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