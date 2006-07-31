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Цорн о Фернандо и Адриано: «Спартак» разгрузил зарплатную ведомость и заработал»

Теги Спартак Луис Адриано Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия высшая лига Китай Бейцзин Гуоань Томас Цорн Фернандо Футбол

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о трансферах полузащитника Фернандо и нападающего Луиса Адриано.

Фернандо перешел в китайский «Бейцзин Гуоань», а Адриано вернулся в Бразилию – в «Палмейрас».

«Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в «Спартаке». С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь.

Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков. В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться – слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку.

Для «Спартака» это тоже историческая сделка – она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко.

Что касается Луиса Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом «Спартак» значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал», – сказал Цорн.

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