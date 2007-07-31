Цорн о Шюррле: «В «Спартак» перешел чемпион мира и просто топовый футболист»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн дал комментарий о трансфере Андре Шюррле.
«В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в российскую Премьер-лигу приезжают игроки такого уровня.
Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол.
Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды», – сказал Цорн.
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