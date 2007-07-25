«Краснодар» почти купил Кабелла, бывший судья получил пост в «Спартаке», на матче ЦСКА – «Локомотив» будет VAR и другие новости утра

1. «Краснодар», по всей видимости, заплатит больше 13 млн евро за хавбека «Сент-Этьена» Кабелла. Клуб даже уже объявил о переходе, но удалил твит.

2. Газзаев и Семин подписали письмо в поддержку бывшего главы «Сатурна» Шишканова, которого обвиняют в координации деятельности ОПГ.

3. На центральном матче выходных ЦСКА – «Локомотив» должна работать система VAR. Причем оперировать ей будет Мешков. Интересно.

4. Бывший арбитр Ходырев стал заместителем начальника команды в «Спартаке».

5. «Реал» подтвердил, что у Асенсио разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Похоже, для Марко сезон закончился, еще даже не начавшись.

6. Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев. По странному совпадению, у аргентинцев запланированы только товарищеские матчи на этот период.

7. Ибрагимович избежал дисквалификации за сломанную сопернику скулу в матче MLS. Падая с девятого этажа, Златан приземляется на десятый.

8. Венгр Милак побил рекорд Фелпса на дистанции 200 метров баттерфляем, установленный в 2009 году. Все новости чемпионата мира смотрите во вкладке тега.

9. Представлены медали Олимпиады-2020 в Токио. Они будут изготовлены из переработанных материалов.

10. Итальянец Трентин выиграл 17-й этап «Тур де Франс», а в общем зачете по-прежнему лидирует француз Алафилипп.

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