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Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев

Теги Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу дисквалификации Кубок Америки Конфедерация футбола Южной Америки товарищеские матчи (сборные) Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.

Южноамериканская конфедерация футбола рассматривает варианты с дисквалификацией на срок от двух до шести месяцев. Это фактически означает, что Месси могут отстранить от всех матчей сборной Аргентины до конца 2019 года.

Потенциальные санкции связаны с резкими высказываниями форварда по поводу того, как был проведен Кубок Америки. Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали, но нападающий проигнорировал церемонию награждения, а также заявил, что коррупция и судьи не позволили его команде выйти в финал турнира.

На оставшуюся часть года у аргентинцев запланированы только товарищеские матчи.

В сентябре должны состояться игры со сборными Мексики и Чили. Эти матчи пройдут в США.

В октябре сборная Аргентины встретится в гостях с командами Германии и Басконии.

В ноябре у «альбиселесте» запланированы два матча в Саудовской Аравии, соперниками будут сборные этой азиатской страны и Бразилии.

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