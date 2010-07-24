Зарипов об интервью Панарина: «Живу в России, и меня все устраивает»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился мнением об интервью форварда «Рейнджерс» .

– Вы слышали интервью Панарина? Что думаете? Меня поразило, как многие эксперты с готовностью осудили Артемия. Мол, да что он может понимать, да он ни в чем не разбирается.

– Откуда они могут знать, разбирается он или нет? Возможно, Артемий изучает массу информации, постоянно следит за новостями, анализирует.

– Так вы что думаете?

– Думаю, что Панарин имеет право на то, чтобы высказывать свою точку зрения.

– Это понятно.

– Я живу в России, и меня все устраивает. Играю в хоккей.

– А несправедливость вокруг?

– Давайте я завершу спортивную карьеру, перейду в бизнес и тогда начну углубляться в другие темы.

– Вы думали о том, чтобы начать политическую карьеру после окончания игровой?

– Иногда такие мысли проскальзывают, но я стараюсь на этом не зацикливаться. Опять же потому, что на первом месте у меня хоккей и я хочу сосредоточиться на нем. Начнешь думать о политике, да и вообще о любой карьере, то это уведет в сторону.

– Но есть то, чтобы вы хотели изменить?

– В стране?

– Хотя бы в республике Татарстан?

– Пока не мое дело лезть туда, – сказал Зарипов.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом