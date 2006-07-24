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Газзаев и Семин подписали письмо в поддержку экс-главы «Сатурна» Шишканова. Его обвиняют в координации деятельности ОПГ

Теги Спартак ЦСКА Сатурн Валерий Газзаев Никита Симонян Юрий Семин Сергей Шавло РФС светская хроника происшествия Виктор Онопко Борис Игнатьев Михаил Гершкович Юрий Гаврилов Дмитрий Кузнецов Александр Мирзоян Объединение отечественных тренеров Футбол

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и бывший тренер сборной России Борис Игнатьев обратились в Мосгорсуд с письмом в поддержку бывшего главы «Сатурна» Олега Медведева (до смены фамилии — Шишканова). Письмо содержит просьбу заменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Документ зачитала на заседании адвокат Медведева Дарья Евменина.

Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и сохранил меру пресечения.

«На протяжении многих лет Олег Евгеньевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение. Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку», — говорится в письме, которое также подписали первый вице-президент РФС Никита Симонян, глава Объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович, тренер ЦСКА Виктор Онопко, ветераны «Спартака» и ЦСКА Юрий Гаврилов, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Дмитрий Кузнецов.

Всего за обвиняемого вступились порядка 40 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, рассказала адвокат Дарья Евменина.

Шишканову, которого СК называет «вором в законе», вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что с момента «коронации» в 1991 году Шишканов координировал деятельность подмосковных ОПГ и распоряжался преступными доходами, в том числе от мошенничеств, организации азартных игр, наркоторговли и проституции.

Главным вором в законе стал человек, при котором рос «Сатурн»

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