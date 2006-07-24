Газзаев и Семин подписали письмо в поддержку экс-главы «Сатурна» Шишканова. Его обвиняют в координации деятельности ОПГ

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и бывший тренер сборной России Борис Игнатьев обратились в Мосгорсуд с письмом в поддержку бывшего главы «Сатурна» Олега Медведева (до смены фамилии — Шишканова). Письмо содержит просьбу заменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Документ зачитала на заседании адвокат Медведева Дарья Евменина.

Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и сохранил меру пресечения.

«На протяжении многих лет Олег Евгеньевич всеми силами поддерживает ветеранское и юниорское футбольное движение. Юные спортсмены регулярно получают от него мячи, обувь и прочую экипировку», — говорится в письме, которое также подписали первый вице-президент РФС Никита Симонян, глава Объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович, тренер ЦСКА Виктор Онопко, ветераны «Спартака» и ЦСКА Юрий Гаврилов, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Дмитрий Кузнецов.

Всего за обвиняемого вступились порядка 40 общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, рассказала адвокат Дарья Евменина.

Шишканову, которого СК называет «вором в законе», вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что с момента «коронации» в 1991 году Шишканов координировал деятельность подмосковных ОПГ и распоряжался преступными доходами, в том числе от мошенничеств, организации азартных игр, наркоторговли и проституции.

Главным вором в законе стал человек, при котором рос «Сатурн»