«Краснодар» заплатит больше 13 млн евро за Кабелла. Клуб уже объявил о переходе, но удалил твит

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла близок к переходу в «Краснодар».
Сообщается, что клубы согласовали все условия трансфера. Краснодарский клуб заплатит за футболиста больше 13 миллионов евро.
Контракт будет рассчитан на три года. Зарплата Кабелла составит три миллиона евро в год.
Отметим, что «Краснодар» в официальном твиттере уже объявил о трансфере, но спустя несколько секунд удалил запись.
В прошлом сезоне Кабелла провел за «Сент-Этьен» 34 матча в Лиге 1, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Кроме того, он был признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.