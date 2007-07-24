«Краснодар» заплатит больше 13 млн евро за Кабелла. Клуб уже объявил о переходе, но удалил твит

Полузащитник «Сент-Этьена» Реми Кабелла близок к переходу в .

Сообщается, что клубы согласовали все условия трансфера. Краснодарский клуб заплатит за футболиста больше 13 миллионов евро.

Контракт будет рассчитан на три года. Зарплата Кабелла составит три миллиона евро в год.

Отметим, что «Краснодар» в официальном твиттере уже объявил о трансфере, но спустя несколько секунд удалил запись.

В прошлом сезоне Кабелла провел за 34 матча в Лиге 1, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Кроме того, он был признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.