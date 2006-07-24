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Бывший арбитр Ходырев стал заместителем начальника команды в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Михаил Ходырев Спорт-Экспресс Футбол

Бывший футбольный арбитр Михаил Ходырев стал заместителем начальника команды в «Спартаке».

«Да, действительно, я приступил к работе со вчерашнего дня (23 июля – прим. Sports.ru). Информацию о работе в «Спартаке» я подтверждаю, все остальное – обращайтесь в пресс-службу.

Я написал заявление о том, что приостанавливаю свою деятельность в качестве инспектора матчей РПЛ», – сказал Ходырев.

Ходырев завершил карьеру арбитра в 2005 году, отсудив почти 50 матчей в чемпионате России. После окончания карьеры работал инспектором, оценивая работу арбитров в матчах разных лиг.

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