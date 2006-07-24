У Асенсио разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его прооперируют

Мадридский выступил с официальным заявлением о травме полузащитника команды .

Клуб сообщил, что у 23-летнего испанца выявлен разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена. В ближайшие дни Асенсио будет прооперирован. Ранее сообщалось, что срок восстановления испанца составит 8-9 месяцев.

Игрок получил повреждение в матче против «Арсенала» (2:2, пен. 3:2). В этом матче он забил гол.

В сезоне-2018/19 Асенсио провел 30 матчей за «Реал» в , забил один гол и отдал семь голевых передач.