У Асенсио разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его прооперируют

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением о травме полузащитника команды Марко Асенсио.
Клуб сообщил, что у 23-летнего испанца выявлен разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена. В ближайшие дни Асенсио будет прооперирован. Ранее сообщалось, что срок восстановления испанца составит 8-9 месяцев.
Игрок получил повреждение в матче International Champions Cup против «Арсенала» (2:2, пен. 3:2). В этом матче он забил гол.
В сезоне-2018/19 Асенсио провел 30 матчей за «Реал» в Ла Лиге, забил один гол и отдал семь голевых передач.