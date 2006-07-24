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У Асенсио разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его прооперируют

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы International Champions Cup Марко Асенсио Футбол

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением о травме полузащитника команды Марко Асенсио.

Клуб сообщил, что у 23-летнего испанца выявлен разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена. В ближайшие дни Асенсио будет прооперирован. Ранее сообщалось, что срок восстановления испанца составит 8-9 месяцев.

Игрок получил повреждение в матче International Champions Cup против «Арсенала» (2:2, пен. 3:2). В этом матче он забил гол.

В сезоне-2018/19 Асенсио провел 30 матчей за «Реал» в Ла Лиге, забил один гол и отдал семь голевых передач.

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