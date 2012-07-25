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Кабелла перешел в «Краснодар»

Теги Сент-Этьен премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Краснодар Реми Кабелла Футбол

«Краснодар» объявил о переходе французского полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелла.

«Кабелла в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, пройдет медобследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт», – сообщает официальный сайт «быков».

Ранее стало известно, что краснодарцы заплатят за футболиста больше 13 миллионов евро. Вчера клуб уже  объявлял о трансфере, но затем удалил твит.

В прошлом сезоне 29-летний Кабелла провел за «Сент-Этьен» 34 матча в Лиге 1, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Кроме того, он был признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

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