Кабелла перешел в «Краснодар»

«Краснодар» объявил о переходе французского полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелла.

«Кабелла в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, пройдет медобследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт», – сообщает официальный сайт «быков».

Ранее стало известно, что краснодарцы заплатят за футболиста больше 13 миллионов евро. Вчера клуб уже объявлял о трансфере, но затем удалил твит.

В прошлом сезоне 29-летний Кабелла провел за «Сент-Этьен» 34 матча в Лиге 1, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Кроме того, он был признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.