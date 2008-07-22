«Урал» – лидер РПЛ, «Зенит» и «Локо» обыграли новичков лиги, Скабеева съездила в колонию к Кокорину и Мамаеву и другие новости утра

1. Завершился 2-й тур РПЛ. «Зенит» выиграл у «Сочи», «Динамо» в увлекательном матче уступило «Рубину», «Локомотив» победил «Тамбов». В таблице выше всех стоит «Урал»!

2. Возвращаясь к субботе, «Ростов» пожаловался в РФС на судейство в матче со «Спартаком» и надеется на отстранение Левникова. «Спартак» в свою очередь опубликовал заявление об инциденте с ОМОНом и болельщиками, задержанных отпустили.

3. Кокорин и Мамаев в колонии будут упаковывать костюмы в швейном цеху, зарплата – 11 280 рублей. О быте Саши и Паши рассказала Ольга Скабеева.

4. В рамках International Champions Cup «Тоттенхэм» обыграл «Ювентус», причем Кейн забил победный гол с центра поля на 93-й минуте.

5. У Неймара совсем испортились отношения с «ПСЖ». Оказывается, директор клуба Леонардо на ушедшей неделе отругал форварда. Ней уверен, что «Барселона» сделает предложение, которое убедит «ПСЖ».

6. В «Реале» тоже наблюдаются некоторые пертурбации. Зидан фактически анонсировал уход Бэйла. У Гарета есть варианты в Китае, но возможен и кроссовер с сериалом о Неймаре – обмен между «Реалом» и «ПСЖ».

7. «МЮ» договорился с «Лестером» о трансфере Магуайра за 80 млн фунтов.

8. Российские пловцы заполучили серебро в эстафете 4х100 вольным стилем на ЧМ-2019. Ефимова, Фесикова, Рылов и Колесников вышли в полуфинал. Все новости турнира можно узнать во вкладке тега.

9. Россиянки-шпажистки завоевали серебро в командном турнире на чемпионате мира по фехтованию.

10. 15-й этап «Тур де Франс» завершился победой завершился победой британца Йейтса, а в общем зачете лидирует француз Алафилипп.

Цитата. «Фратрия» об ОМОНе: «Хулиганы – те, кто избивает людей, прикрывая лица масками»