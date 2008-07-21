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ЧМ-2019 по водным видам спорта. 21 июля. Будут разыграны первые медали в плавании

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен Вероника Андрусенко (Попова) Александр Красных Анна Егорова Мартин Малютин Водные виды

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу будут разыграны 4 комплекта наград в плавании

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кванджу, Республика Корея

Плавание

Мужчины

400 м, вольный стиль

Начало финала – 14.02

Эстафета 4х100 м, вольный стиль

Начало финала – 15.23

Российская четверка попала в финал с 3-м временем. 

Женщины

400 м, вольный стиль

Начало финала – 14.33

Российские участницы: Вероника Андрусенко, Анна Егорова.

Эстафета 4х100 м, вольный стиль

Начало финала – 15.33

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на телеканале «Матч! Арена». Предварительные заплывы начнутся в 4.00.

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