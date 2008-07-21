ЧМ-2019 по водным видам спорта. 21 июля. Будут разыграны первые медали в плавании

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу будут разыграны 4 комплекта наград в плавании
Чемпионат мира по водным видам спорта
Кванджу, Республика Корея
Плавание
Мужчины
400 м, вольный стиль
Начало финала – 14.02
Эстафета 4х100 м, вольный стиль
Начало финала – 15.23
Российская четверка попала в финал с 3-м временем.
Женщины
400 м, вольный стиль
Начало финала – 14.33
Российские участницы: Вероника Андрусенко, Анна Егорова.
Эстафета 4х100 м, вольный стиль
Начало финала – 15.33
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на телеканале «Матч! Арена». Предварительные заплывы начнутся в 4.00.