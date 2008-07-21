ЧМ-2019 по водным видам спорта. 21 июля. Будут разыграны первые медали в плавании

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу будут разыграны 4 комплекта наград в плавании

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кванджу, Республика Корея

Плавание

Мужчины

400 м, вольный стиль

Начало финала – 14.02

Эстафета 4х100 м, вольный стиль

Начало финала – 15.23

Российская четверка попала в финал с 3-м временем.

Женщины

400 м, вольный стиль

Начало финала – 14.33

Российские участницы: Вероника Андрусенко, Анна Егорова.

Эстафета 4х100 м, вольный стиль

Начало финала – 15.33

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на телеканале «Матч! Арена». Предварительные заплывы начнутся в 4.00.