У Неймара испортились отношения с «ПСЖ». Леонардо отругал бразильца при всех в понедельник

Форвард Неймар может покинуть «ПСЖ».
У 27-летнего бразильца испортились отношения с руководителями парижского клуба, что может поспособствовать уходу игрока.
Как сообщает Diario Sport, у Неймара, в частности, окончательно испортились отношения со спортивным директором Леонардо.
В минувший понедельник функционер отругал бразильца в присутствии остальных игроков «ПСЖ» из-за несвоевременной явки на предсезонку.
Напомним, ранее Неймар сказал Леонардо, что хочет покинуть «ПСЖ». Игрок может вернуться в «Барселону».
«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков из шести на выбор