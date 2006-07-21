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У Неймара испортились отношения с «ПСЖ». Леонардо отругал бразильца при всех в понедельник

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Леонардо Неймар Футбол

Форвард Неймар может покинуть «ПСЖ».

У 27-летнего бразильца испортились отношения с руководителями парижского клуба, что может поспособствовать уходу игрока.

Как сообщает Diario Sport, у Неймара, в частности, окончательно испортились отношения со спортивным директором Леонардо.

В минувший понедельник функционер отругал бразильца в присутствии остальных игроков «ПСЖ» из-за несвоевременной явки на предсезонку.

Напомним, ранее Неймар сказал Леонардо, что хочет покинуть «ПСЖ». Игрок может вернуться в «Барселону».

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков из шести на выбор

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