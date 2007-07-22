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Ростовская полиция отпустила задержанных фанатов «Спартака»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия происшествия болельщики Спорт-Экспресс Футбол

Полиция отпустила болельщиков «Спартака», задержанных после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Все задержанные были отпущены из полиции.

В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», – сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

Число задержанных не сообщается. По информации источника, это 8 человек.

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