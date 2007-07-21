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«ПСЖ» обсуждает с «Реалом» обмен Неймара на Бэйла

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Гарет Бэйл Неймар Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Реале»

По информации The Independent, клубы обсуждают возможность обмена 27-летнего форварда в мадридский клуб на полузащитника Гарета Бэйла и доплату.

Бразилец намерен покинуть «ПСЖ», в то время как тренерский штаб «сливочных» не рассчитывает в следующем сезоне на 30-летнего валлийца, а клуб ищет возможные варианты его трансфера. 

Ранее сообщалось, что у Неймара испортились отношения с руководством парижан, спортивный директор Леонардо отругал бразильца при всех в понедельник.

Зинедин Зидан: «Бэйл близок к уходу. Работаем над его трансфером в другую команду»

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