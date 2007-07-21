«ПСЖ» обсуждает с «Реалом» обмен Неймара на Бэйла

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в .

По информации The Independent, клубы обсуждают возможность обмена 27-летнего форварда в мадридский клуб на полузащитника Гарета Бэйла и доплату.

Бразилец намерен покинуть , в то время как тренерский штаб «сливочных» не рассчитывает в следующем сезоне на 30-летнего валлийца, а клуб ищет возможные варианты его трансфера.

Ранее сообщалось, что у Неймара испортились отношения с руководством парижан, спортивный директор отругал бразильца при всех в понедельник.

Зинедин Зидан: «Бэйл близок к уходу. Работаем над его трансфером в другую команду»