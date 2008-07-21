Зинедин Зидан: «Бэйл близок к уходу. Работаем над его трансфером в другую команду»

Главный тренер Зинедин Зидан после поражения от «Баварии» (1:3) в матче Intertational Champions Cup высказался о будущем вингера .

«Бэйл не сыграл, потому что он очень близок к уходу. Надеемся, скоро он уйдет. Это будет лучшим решением для всех. Мы работаем над его трансфером в другую команду.

У меня нет ничего личного против него, но настало время сделать то, что должно быть сделано. Мне нужно принимать решения. Нужно делать изменения.

Его уход – это решение тренера, но и самого игрока, который осознает свое положение. Ситуация изменится. Не знаю, в течение суток или двух, но изменится. И это хороший момент для всех», — сказал Зидан.

Сообщалось, что «Реал» готов отпустить Бэйла за 80 млн евро.