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Плавание. Чемпионат мира. Ефимова, Фесикова, Рылов и Колесников вышли в полуфинал, другие результаты

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Сегодня прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификационной сессии по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

100 м, брасс

Россиянка Юлия Ефимова прошла в полуфинал со вторым временем (1.06,58), ее соотечественница Анна Белоусова – с 14-м (1.07,56). Лучшей в предварительных заплывах стала американская пловчиха Лилия Кинг (1.06,31).

100 м, спина

Анастасия Фесикова и Дарья Васькина пробились в полуфинал, показав 13-е (1.00,38) и 16-е (1.00,66) время соответственно. Первой стала канадка Кайли Масс (58,91).

1500 м, вольный стиль

Анастасия Кирпичникова не отобралась в финал, заняв 15-е место (16.27,59). Лучшее время показала пятикратная олимпийская чемпионка Кэтлин Ледеки (15.48,90).

Мужчины

100 м, спина

Российский пловец Евгений Рылов занял в квалификации 6-е место (53,45), Климент Колесников – 14-е (53,89), оба пловца выступят в полуфинале. Быстрее всех проплыл китаец Сюй Цзяюй (52,85).

200 м, вольный стиль

Мартин Малютин вышел в полуфинал с 3-м временем дня (1.46,29), Михаил Довгалюк также прошел дальше – он занял 11-е место (1.46,72). Лучшее время – у британца Джеймса Гая (1.46,18).

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