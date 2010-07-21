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Неймар уверен, что «Барселона» сделает предложение, которое убедит «ПСЖ»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар ESPN Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар надеется на возвращение в «Барселону». 

27-летний бразилец и его окружение уверены, что «Барса» скоро сделает предложение, которое убедит «ПСЖ», сообщает ESPN.

Как заявил в субботу спортивный директор Леонардо, «ПСЖ» пока не получил официальных предложений от «Барселоны». 

Каталонцы также рассчитывают, что из-за напряженных отношений с Неймаром «ПСЖ» снизит требования.

Как ожидается, бразильца могут обменять на некоторых игроков «Барселоны» с доплатой со стороны «блауграны».

У Неймара испортились отношения с «ПСЖ». Леонардо отругал бразильца при всех в понедельник

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