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Кокорин и Мамаев будут упаковывать костюмы в швейном цеху, зарплата – 11 280 рублей

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

Стало известно, чем в колонии будут заниматься форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

Футболисты будут работать в швейном тюремном цеху: 8-часовой рабочий день, 6 раз в неделю. В их обязанности входит упаковка одноразовых костюмов. 

Кокорину и Мамаеву будут платить зарплату в 11 280 рублей, 9300 за вычетом налогов.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.  

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