Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что потеряла телефон, который запросила у нее полиция

Модель Наджила Триндаде Мендес де Соуза, обвинившая форварда «ПСЖ» в изнасиловании, повторно дала показания в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов попросили у потерпевшей ее мобильный телефон для экспертизы, однако, по ее словам, телефон был утерян.

По словам нового адвоката девушки Косме Араужо, телефон мог остаться в машине ее бывшего представителя Данило Гарсии де Андраде.

Ранее де Андраде, отказавшийся от работы с Триндаде, сообщил, что она не предоставила ему планшет, на котором, как сообщается, могла быть видеозапись с неопровержимым доказательством вины игрока. Девушка заявила, что планшет также был утерян.

Отметим, что Араужо – уже четвертый адвокат Триндаде. Юридическое бюро «Фернандес и Абреу», которое изначально занималось делом Триндаде, отказалось работать с ней из-за расхождений и противоречивой информации в заявлениях девушки.