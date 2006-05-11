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    У «Реала» разногласия с Зиданом по поводу Погба, Перес хочет подписать Неймара

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    «Реал» определился с кругом футболистов, которых хочет подписать этим летом.

    Три трансфера согласованы с главным тренером команды Зинедином Зиданом: Эден Азар («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт») и Ферлан Менди («Лион»). «Мадрид» ведет переговоры со всеми тремя клубами.

    За Йовича «Реал» готов отдать 55 миллионов евро и нападающего Мариано Диаса, в то время как «Айнтрахт» просит 70 миллионов. «Лион» хочет выручить от продажи Менди 50 миллионов, «Реал» попытается сбить цену.

    Что касается Азара – он ближе всего к переходу. «Реал» готов заплатить за него около 100 миллионов евро, но «Челси», несмотря на то, что у бельгийца остался год по контракту, хочет 140 миллионов, в «Мадриде» эту сумму считают завышенной.

    Кроме того, у руководства мадридского клуба есть разногласия с Зиданом по поводу позиции центрального полузащитника. Француз хочет видеть в «Реале» Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», в то время как в клубе сильно сомневаются, что он стоит своих денег – 180 требуемых миллионов евро за трансфер и 18-миллионной зарплаты.

    В качестве альтернативы «Реал» рассматривает варианты с Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма» (сам игрок не против перейти в «Реал»), а также Донни ван де Беком из «Аякса».

    Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес все еще мечтает подписать форварда «ПСЖ» Неймара. Бразилец сменит клуб только в том случае, если уговорит парижан его отпустить. Перес готов заплатить за Неймара 250 млн евро, если предоставится возможность его подписать.

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