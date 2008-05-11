Россия стартовала с победы на ЧМ-2019, «Локомотив» гарантировал себе еврокубки, 8 шайб Путина и другие новости утра

1. Хоккейная сборная России стартовала на ЧМ-2019 с победы над Норвегией – 5:2 (тут – оценки игрокам команды). Канадцы в первом матче проиграли финнам, сборная США уступила Словакии, а чехи прервали 17-матчевую победную серию Швеции на ЧМ.

2. В 28-м туре РПЛ «Локомотив» загрузил 4 мяча «Рубину», тульский «Арсенал» выиграл у «Анжи» и (временно?) обошел «Спартак», «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», а «Оренбург» – с «Уралом». Все результаты – здесь.

«Локомотив» гарантировал себе участие как минимум в Лиге Европы, а «Анжи» покинул высший дивизион.

3. Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура – игрок недели в Лиге чемпионов. Его хет-трик выбил из турнира «Аякс». Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, Кевин Трапп и Эден Азар попали в символическую сборную.

4. Защитник Давид Луиз продлил контракт с «Челси» до 2021 года.

5. Финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим выбил Роджера Федерера, отыграв два матчбола, и вышел в полуфинал турнира в Мадриде. Стефанос Циципас обыграл действующего чемпиона Сашу Зверева, а Рафа Надаль разгромил Стэна Вавринку. Четвертьфинал Новака Джоковича и Марина Чилича не состоялся из-за болезни последнего.

В финале мадридского турнира WTA Симона Халеп, выбившая Белинду Бенчич, сыграет с Кики Бертенс, которая победила Слоун Стивенс.

6. Нападающий «ПСЖ» Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщика. Парижане намерены оспорить наказание.

7. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» закрыл серию с «Хьюстоном» (4-2) и без Дюрэнта – Карри и Томпсон набрали 60 очков на двоих и помогли «воинам» взять шестой матч на выезде.

8. Форвард «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию и пропустит от 4 до 6 недель. Возможно, он не сыграет на старте Кубка Америки.

9. Российская команда по доте Virtus.pro проиграла китайцам из PSG.LGD на мейджоре в Диснейленде и заняла 7-8-е место. Это худший результат за 2,5 года: 20 турниров подряд «медведи» не опускались ниже топ-6.

10. Легенда русского хоккея Владимир Путин забросил 8 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Оценить игру гаранта, а также его эпическую встречу с ковром можно здесь.

Цитаты дня.

«Будет чудом, если «МЮ» в следующем сезоне поборется за чемпионство». Оле-Гуннар Сульшер мотивирует.



Евгения Медведева: «Хейтеры советовали завершить карьеру, но я никогда не задумывалась об уходе из спорта».

Юрген Клопп о финале ЛЕ в Баку: «Безответственный выбор. Мы играли в Киеве, но маловероятно, что команда из России или из этой части света попадет в финал».