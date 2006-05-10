Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Клопп о финале ЛЕ в Баку: «Безответственный выбор. Мы играли в Киеве, но маловероятно, что команда из России или из этой части света попадет в финал»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Лига Европы УЕФА болельщики Ванда Метрополитано Олимпийский стадион Баку Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о недовольстве болельщиков по поводу дороговизны билетов и проживания в городах, где пройдут финалы еврокубков – Мадриде и Баку.

    «Что касается Мадрида, думаю, очевидно, что все невероятно дорого, но, по крайней мере, он не в другой части света, в отличие от Баку. Я думаю, что проводить там финал – это достаточно забавно. Не знаю, что эти ребята, которые принимают такие решения, ели на завтрак, потому что они делают такое.

    В прошлом году в финале Лиги чемпионов мы играли в Киеве. Это прекрасный город, но крайне маловероятно, что российская команда или команда из этой части света будет в финале. И когда мы выходим, всем нужно готовиться.

    И Мадриду нужно готовиться, не знаю, к двум сотням тысяч английских фанатов. Но они представляли, что такое может произойти. Сыграй в финале «Аякс», было бы еще больше болельщиков.

    Но Баку... Я понятия не имею, как туда добираться. Нет вообще никакой ясности. Решения [о проведении финалов] должны быть гораздо более обоснованными и логичными. Это безответственно. Я не знаю, как они принимают такие решения.

    Возможно, нужно договариваться о каком-то снижении цен, как-то ограничивать цены. Я слышал, что номер, который обычно стоит сто фунтов, теперь сдают за 2700 фунтов. Это сумасшествие», – сказал Клопп.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться