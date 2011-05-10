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    Евгения Медведева: «Хейтеры советовали завершить карьеру, но я никогда не задумывалась об уходе из спорта»

    Теги сборная России болельщики женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сказала, что не задумывалась о завершении карьеры.

    «Я никогда не думала о завершении карьеры.

    Многие хейтеры говорили, что мне нужно уйти. Сначала это было обидно, я думала: почему, почему я должна уйти? Но сейчас я хозяйка своей жизни и могу делать все, что захочу. Могу кататься в розовом, и никто не укажет мне, что делать.

    Я прислушиваюсь только к тем людям, которых по-настоящему уважаю, это мои тренеры, друзья, семья, все, кто помогает мне, кто старается подбодрить меня. Но я не слушаю тех, кто пытается тащить меня вниз – это бесполезно и плохо для моего будущего. Я рада, что понимаю это», – сказала Медведева в интервью Golden Skate.

    У Медведевой – новый шоу-номер. Она впервые вышла во всем розовом

     
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