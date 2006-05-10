«Анжи» вылетел из РПЛ

«Анжи» уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) в рамках 28-го тура чемпионата России.

Махачкалинский клуб потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. Команда Магомеда Адиева за два тура до конца чемпионата занимает 15-е место в турнирной таблице с 20 очками и не сможет опередить «Уфу», которая располагается на 14-м месте, дающем право участвовать в стыковых матчах.

В случае равенства очков уфимский клуб будут выше в турнирной таблице по результатам личных встреч.

Тула может попасть в Лигу чемпионов, а «Ростов» – вылететь. Расклады РПЛ за 3 тура до финиша