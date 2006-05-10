Оле-Гуннар Сульшер: «Будет чудом, если «МЮ» в следующем сезоне поборется за чемпионство»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о задачах на следующий сезон и трансферной деятельности.

«Думаю, я был достаточно честен, говоря, что если в следующем году мы будем бороться за чемпионство, это будет чудом, потому что мы очень сильно проигрываем по очкам.

В следующем сезоне нам нужно сократить этот отрыв. Если в феврале-марте мы все еще будет рядом с первым местом, это будет замечательно.

Если же нет, этим летом мы планирует работать над трансферами игроков, которые могут играть здесь много лет. Ни в коем случае не только [над трансферами] готовых футболистов. Мы никогда не были клубом, который полагается на сформировавшихся игроков.

Роналду не был уже сформировавшимся, не был сформировавшимся. Многие игроки приходят сюда и развиваются до топ-уровня, статуса суперзвезд, которыми они стали. Это всегда будет нашим ориентиром: мы будем развивать игроков, потому что у меня лучшие тренеры, лучшее окружение.

И лучшие болельщики, потому что они любят игроков, которые их восхищают, заставляют вставать с мест. И я надеюсь, мы заполучим таких», – сказал Сульшер.