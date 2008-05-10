«Локомотив» гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне

победил «Рубин» (4:0) в рамках 28-го тура чемпионата России.

«Железнодорожники» гарантировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне: команда как минимум выступит в .

Команда Юрия Семина за два тура до конца чемпионата с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и независимо от исхода оставшихся матчей не опустится ниже пятой строчки, которая дает право на участие в ЛЕ.

Два очка в двух оставшихся матчах гарантируют «Локо» 3-е место и участие в квалификации Лиги чемпионов, а 4 очка позволят сохранить вторую строчку и напрямую выйти в групповой этап главного еврокубка.

Тула может попасть в Лигу чемпионов, а «Ростов» – вылететь. Расклады РПЛ за 3 тура до финиша