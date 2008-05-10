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    «Локомотив» гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне

    Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия Лига Европы Футбол

    «Локомотив» победил «Рубин» (4:0) в рамках 28-го тура чемпионата России. 

    «Железнодорожники» гарантировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне: команда как минимум выступит в Лиге Европы.

    Команда Юрия Семина за два тура до конца чемпионата с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и независимо от исхода оставшихся матчей не опустится ниже пятой строчки, которая дает право на участие в ЛЕ.

    Два очка в двух оставшихся матчах гарантируют «Локо» 3-е место и участие в квалификации Лиги чемпионов, а 4 очка позволят сохранить вторую строчку и напрямую выйти в групповой этап главного еврокубка.

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